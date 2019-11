Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Se lantus voleva unpiù spettacolarei protagonisti in campo non l’allenatore. E’ il giudizio che dà Lucianosu Libero a proposito della squadra bianconera e del suo modo di giocare. Il modo in cui lantus e l’Inter hanno vinto, nell’ultima giornata di campionato, è diverso. La, orfana di Ronaldo, ha sofferto a Bergamo contro l’Atalanta che ha condotto le danze ma poi ha vinto grazie soprattutto alla coppia Higuain-Dybala. Un duo in grande spolvero, scrive, “determinanti entrambi e probabilmente spinti dalla voglia di dimostrare che si può vincere anche in assenza di Ronaldo”. Sarri sarà contento del risultato, ma meno per il gioco. Si sta sforzando di migliorarlo ma finora laha giocato veramente bene solo nel primo tempo della partita contro il Napoli. Per il resto, è uguale a quando c’era ...

napolista : Moggi: per avere più spettacolo nel calcio la Juve doveva cambiare giocatori, non l’allenatore Con le giocate dei p… - LaJuvehaRonaldo : RT @LaJuvehaRonaldo: La Juve ruba da tempo immemore. Ha iniziato a rubare grazie al potere degli Agnelli e della Fiat. Ha proseguito graz… - mmintermm : @LrakSabus @Fracasci83 @SandroSca Campionato sotto indagine proprio 04/05, penalizzazione in quello dopo. Che nagaz… -