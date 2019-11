“È tutto falso” Heather Parisi | il colpo di scena | parlano le figlie Jaqueline e Rebecca

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Non sono sicuramente giorni facili da gestire pere famiglia dopo le scioccanti rivelazioni rilasciate durante una delle ultime puntate di “Live – Non è la D’Urso”. Il clamore mediatico dell’intervista televisiva ha sconvolto lepiù grandi della soubrette americana, Jewel eche hanno risposto alle insistenti voci di corridoio in modo particolare. Vi spieghiamo di seguito cos’è avvenuto realmente… Le supposizioni del pubblico televisivo che ha ascoltato da casa in diretta la confessione disono crollate quasi subito. Di cosa stiamo parlando di preciso? Ecco spiegato l’arcano.è iniziato dopo che la, felicemente fidanzata con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, ha confidato nel salotto di Barbara D’Urso di aver subito violenza per ben sette anni consecutivi da un uomo. Una situazione familiare che l’ha profondamente scossa e ...

ilfoglio_it : Uno studio smonta la favola delle ong taxi del mare. Tutto quello che hanno raccontato Di Maio & Salvini è falso –… - mirkosel : @Snake90Inter Tutto falso - Apollon65601171 : @ImolaOggi Falso , falso!! Conte smentito NB anche dal Corriere tutto dire! -