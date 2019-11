Spal-Genoa | Thiago Motta non si accontenta | “potevamo vincerla Sturaro? E’ un esempio

Spal-Genoa - Thiago Motta : “abbiamo un grande portiere. Tutti i giocatori fanno parte dei miei piani” : Pareggio per il Genoa nella gara contro la Spal, che ha chiuso la tredicesima giornata di Serie A. A fine partita, Thiago Motta ha analizzato il tutto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Abbiamo un grande portiere. Come squadra abbiamo fatto contro la Spal molto bene, li abbiamo messi dietro, loro hanno cercato di ripartite in contropiede ma fino all’ultimo minuto noi abbiamo cercato di ...

Spal-Genoa - Semplici : “ci manca un po’ di qualità - ora serve gettare alle Spalle le negatività” : La Spal ha pareggiato contro il Genoa nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Al termine della gara, Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa le parole dell’allenatore della Spal. “Abbiamo giocato bene fino al gol. Sapevamo di giocare contro una squadra di valore come il Genoa. Dispiace subire il gol del pareggio dopo neanche pochi secondi, è stato un colpo e ne abbiamo risentito rischiando ...

Petagna illude la Spal su rigore - Sturaro salva il Genoa da un pesante ko : il pari però non serve a nessuno : La sfida del Mazza si conclude sull’1-1, al rigore di Petagna risponde dopo un minuto Sturaro, che ritrova il gol in Serie A Un pareggio che non serve a nessuno, che lascia Spal e Genoa inchiodate nella zona rossa della classifica. Servivano i tre punti sia ai biancoazzurri che ai rossoblù, una vittoria per rilanciarsi e uscire dalle sabbie mobili, invece termina 1-1 il match del Mazza, un punto a testa che non migliora la situazione ...

Spal-Genoa 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Radu e Ghiglione i migliori in campo [FOTO] : Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Pareggio nel posticipo. Spal e Genoa muovono poco la lora classifica. Al rigore di Petagna risponde il colpo di testa di Sturaro. Il migliore in campo è il portiere rossoblu Radu, bene anche Ghiglione e Sturaro. In alto la FOTOGALLERY. Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb SPAL (3-5-2): E. Berisha 6.5; Sala 6.5, Vicari 6, Felipe 5.5; Strefezza 6.5 (68′ Igor 6), Missiroli 5.5, Valdifiori 6 ...

Spal e Genoa impattano sull’1-1 - botta e risposta tra Petagna e Sturaro : punto che serve a poco [FOTO] : Spal-Genoa – Finisce in parità il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Spal e Genoa impattano sull’1-1, un punto poco utile alle due squadre. La prima occasione del match è casuale: Strefezza prova il tiro trovando la deviazione del suo compagno Di Francesco, palla di poco fuori. Alla mezz’ora gran tiro di Sala e ottima risposta di Radu. Il Genoa risponde con il colpo di testa di Lerager, ben parato da ...

Serie A - posticipo Spal-Genoa 1-1 : 22.36 E' un brodino che muove poco la classifica l'1-1 del 'Mazza' tra Spal (penultima) e Genoa (terz'ultimo). Portieri sugli scudi nel 1° tempo. Radu miracoloso su Sala (30') ma soprattutto sul tap-in a botta sicura di Reca (44') In mezzo (35') il grande volo di Berisha sulla torsione aerea di Lerager.Ripresa. Criscito stende Missiroli: fallo ingenuo,rigore netto,dal dischetto esegue Petagna (55').Palla al centro e pari rossoblù (57') con ...

Risultati Serie A live - 13ª giornata – Si gioca Spal-Genoa : la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il match d’apertura va alla Juve, che vince in rimonta e nel finale a Bergamo consolidando il primato. Il programma prosegue con Milan-Napoli, finisce 1-1 e Torino-Inter. Domenica che si è aperta con il derby emiliano tra Bologna e Parma, finito 2-2. Tre le gare delle 15: Roma-Brescia 3-0, Sassuolo-Lazio 1-2 e Verona-Fiorentina 1-0. Alle 18 ...

Spal-Genoa - le formazioni ufficiali : rientra Di Francesco - sorprese per Thiago Motta : Spal-Genoa, le formazioni ufficiali – La tredicesima giornata di Serie A si chiude a Ferrara. In campo Spal e Genoa in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza. La squadra di casa arriva da un periodo fortemente negativo e non trova il gol da 3 partite. Il bottino pieno manca addirittura dal 5 ottobre. Non se la passa meglio il Genoa. Il Grifone sembrava aver giovato dell’arrivo in panchina di Thiago ...