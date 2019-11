Sky | Insigne probabilmente out contro il Liverpool

Sky – Napoli - le ultime di formazione : Elmas in vantaggio su Callejon - in avanti Insigne-Lozano… : Milan-Napoli, le probabili formazioni Oggi pomeriggio il Napoli sfiderà il Milan nel big match di San Siro. Secondo quanto riporta la redazione di Sky, nel Milan ci sarà spazio per Biglia nel centrocampo a 3 con Paquetà e Krunic ai lati e uno tra Rebic e Bonaventura in attacco. Musacchio si è aggregato al gruppo e dovrebbe essere titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa con Conti sulla destra. Nel Napoli invece, torna Manolas ...

Sky : Milan-Napoli - Ancelotti sceglie Insigne e Lozano. Mertens e Callejon in panchina : Questa volta sembra aver messo tutti d’accordo la previsione della formazione che Carlo Ancelotti schiererà in campo oggi. Alle 18 il Napoli incontrerà il Milan a San Siro. Una partita importantissima per entrambe le squadre, che vivono un momento di crisi. Sia il Milan che il Napoli sono chiamate a vincere per rasserenare l’ambiente. E allora, panchina per Mertens e attacco con Insigne e Lozano. Ma buone probabilità di panchina anche per ...

Sky : Italia-Armenia - gioca Di Lorenzo. Insigne in panchina : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontrerà l’Armenia. Sky Sport ha ipotizzato qualche potrà essere la formazione azzurra schierata in campo. Dovrebbe essere la volta, in difesa, di Giovanni Di Lorenzo, che contro la Bosnia è rimasto in panchina poiché il ct gli ha preferito il più fresco Florenzi. In attacco non ci sarà Insigne. Al suo posto sarà invece schierato Chiesa. In porta Donnarumma lascia il posto a ...

Sky - la probabile formazione dell’Italia. Gioca Insigne. Florenzi preferito a Di Lorenzo : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontra la Bosnia. L’obiettivo è vincere, anche se la qualificazione è già centrata. Il ct vuole battere il record di Pozzo e valutare i progressi del gruppo che porterà con sé all’Europeo. Gianluca Di Marzio scrive che il turnover sarà ridotto all’osso. In porta, al momento, Donnarumma sembra essere in vantaggio su Sirigu. In difesa, invece, Florenzi dovrebbe essere preferito a Di ...

Insigne critico a Sky : «È stato fischiato un rigore grazie alla tecnologia - cosa che non è accaduta mercoledì» : Un Lorenzo Insigne dispiaciuto per la prestazione della squadra e soprattuto per il risultato nel post partita ai microfoni Sky Sport “Ci è mancata la cattiveria di mercoledì scorso, siamo dispiaciuti. Avremmo potuto fare meglio, ma dobbiamo restare sereni e guardare avanti. Ora ci aspetta una sfida importante in Champions, se facciamo risultato possiamo qualificarci”. Deficit di personalità? “Non penso, abbiamo tanti ...

Zielinski e non Insigne - Mertens con Lozano : Sky Sport anticipa la formazione del Napoli : Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Luperto a sinistra e non Mario Rui, Zielinski e non Insigne, Lozano a far coppia con Mertens in attacco. Sono queste le anticipazione di formazione di Sky Sport per Napoli-Atalanta, in campo alle 19. Per il resto dato per certo il rientro tra i titolari di Fabian Ruiz e Callejon. Milik resta in ballottaggio con Mertens per affiancare l’attaccante messicano. L'articolo Zielinski e non ...

Sky : Napoli-Atalanta - “soluzione leggera” Lozano-Mertens. Ballottaggio Zielinski-Insigne : Sul suo sito, Gianluca Di Marzio ipotizza la formazione che Ancelotti manderà in campo questa sera contro l’Atalanta di Gasperini. Una difesa inedita quella che schiererà l’allenatore azzurro. Scelta obbligata per fronteggiare il problema infortuni. Di Lorenzo torna a destra, nel suo ruolo naturale, mentre Luperto si adatterà a sinistra. A meno che Mario Rui non sia in grado di affrontare al partita. Al centro Maksimovic, che ...

Sky : coppia di attacco Mertens-Lozano. Insigne preferito a Zielinski : Nella conferenza stampa di ieri, Carlo Ancelotti ha dato delle indicazioni su chi intende schierare in campo, stasera, contro il Salisburgo, per l’appuntamento di Champions. Sky prova a ipotizzare la formazione che sceglierà il tecnico. Tra i pali ci sarà Meret. Davanti a lui, a difendere la sua porta, la coppia di centrali Manolas e Koulibaly, con, ai fianchi, Malcuit e Di Lorenzo, di nuovo a sinistra. Una scelta obbligata visto che ...

Formazione Salisburgo-Napoli : per Sky giocheranno Lozano e Mertens. Insigne titolare : Nonostante Ancelotti scherzi in conferenza stampa, indovinare la Formazione che il mister deciderà di schierare domani sera contro il Salisburgo non è mai compito facile. Qualche indicazione lo stesso allenatore l’ha data però, seppure tra le righe quando ha detto che la doppia sfida contro gli austriaci sarà di fondamentale importanza per garantire al Napoli il cammino di Champions Sky prova a fornire la probabile Formazione di ...

Sky : incontro tra Ancelotti Insigne e Raiola : incontro chiarificatore a Castel Volturno. Sky Sport informa che a sorpresa l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e il ds Cristiano Giuntoli hanno incontrato Lorenzo Insigne e il suo procuratore Mino Raiola. La presenza di Insigne non era prevista ma il capitano è arrivato ugualmente insieme al suo agente. Ovviamente si è parlato del rapporto tra Insigne e Ancelotti, un confronto che si è svolto in un clima di serenità. Il confronto era ...

Sky - Ugolini : “Insigne è un campione può fare più ruoli - deve capire che non può ridursi a una zona…” : Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini giornalista di Sky è intervenuto nel corso di Kiss Napoli. Questele sue dichiarazioni: “Insigne? In nazionale ritrova spesso serenità, forse scende un po’ la pressione. Mancini ha varie scelte, ma potrebbe partire con Immobile con cui ha un’ottima intesa. La nazionale può aiutarlo a trovare maggiore condizione, convinzione e brillantezza. Ancelotti? Credo ...

Sky : contro il Torino - Insigne torna in attacco : Ultime di Sky sulla probabile formazione che Ancelotti metterà in campo per la partita contro il Torino. La novità sarebbe il ritorno di Insigne in attacco, al fianco di Dries Mertens. Sarebbe un ritorno allo scorso anno, all’esperimento di Insigne seconda punta. Ruolo non gradito al capitano che infatti ha poi chiesto e ottenuto di tornare sulla fascia. Evidentemente Ancelotti vuole riprovarci. Ricordiamo che a Genk, in Champions, Insigne ...

Sky : “Insigne non l’ha presa bene” : Gianluca Di Marzio in diretta da Genk conferma che la panchina di Insigne non ha motivazioni fisiche e proprio per questo Lorenzo non l’ha presa benissimo. “Insigne sta bene, ovviamente non ha fatto riscaldamento con la squadra in campo ma si è affacciato per salutare i compagni ed è stato seduto con Gaetano in panchina prima di tornare in tribuna Si è visto un Insigne più scuro del solito che non l’ha presa benissimo. Mentre ...

Sky : Insigne in tribuna per scelta tecnica : Massimo Ugolini da Sky Sport dice che contro il Genk in Champions Insigne in panchina si tratta di una scelta tecnica, che rientra nelle normale rotazioni dell’allenatori. Anche se – aggiungiamo noi – Insigne è andato in panchina già col Brescia. Ugolini: «La gestione ci sta come scelta tecnica, Insigne è il capitano, anche lui deve dare l’esempio. Certo sarebbe potuto andare Younes in tribuna». Le anticipazioni di Sky ...