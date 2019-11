Dissi a Bellocchio | ' Devo vincere l' Oscar e lo devo fare con te' Spero non porti

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) “Il primo provino l’ho fatto il 26 settembre conche mi facinque scene, dice “bene”, e poi sparisce. Due mesi dopo faccio una cosa che non ho mai fatto: busso alla porta del suo studio e gli dico “sono io quello che stavi cercando. Iol’e locon te”. Col senno di poi,nonsfortuna. Il ruolo comunque l’ho ottenuto a marzo, otto mesi dopo”. Pierfrancesco Favino racconta a Vanity Fair l’emozionante momento che sta vivendo. L’attore, infatti, è stato scelto come candidato italiano all’per il miglior film in lingua straniera.“Abbiamo fatto un bellissimo giro tra Los Angeles e New York pervedere il film, sta piacendo molto. ... Sono riuscito a instaurare un buon feeling con Tom Hanks e Ron Howard. Mia madre per anni mi ha ...

