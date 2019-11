Tottenham | per Mourinho un bonus in caso di quarto posto

Tottenham - un bonus per Mourinho in caso di quarto posto : Mourinho bonus Tottenham – Josè Mourinho incasserà un bonus pari a 2 milioni di sterline se riuscirà a guidare il Tottenham nelle prime quattro posizioni in campionato, al termine della stagione. Il nuovo allenatore degli Spurs ha firmato un contratto da 15 milioni di sterline all’anno fino alla fine della stagione 2022/23. Attualmente, il Tottenham […] L'articolo Tottenham, un bonus per Mourinho in caso di quarto posto è stato ...

Eto'o fa gli auguri a Mourinho per il suo arrivo al Tottenham : 'Buona fortuna - amico mio' : Samuel Eto'o, l'ex campione di Inter, Barcellona e Chelsea, tramite il suo profilo Instagram ha voluto mostrare nelle scorse ore il proprio affetto a Josè Mourinho, divenuto nelle scorse ore il nuovo allenatore degli inglesi Tottenham, squadra londinese di Premier League che ultimamente non ha conseguito i risultati sperati, ritrovandosi dopo dodici giornate al quattordicesimo posto. L'ex attaccante camerunese, oggi 38enne, ha dedicato parole ...

MARCA – Per il Tottenham è Mourinho il primo nome per sostituire Pochettino : MARCA – Per il Tottenham è Mourinho il primo nome per sostituire Pochettino ULTIME NOTIZIE – Continuano a rimbalzare le voci dall’Inghilterra e dalla Spagna sul possibile erede di Mauricio Pochettino, esonerato questa sera dalla società a causa dei ”risultati deludenti” ottenuti in questo primo frangente di stagione. L’argentino potrebbe tuttavia dare il via ad […] Leggi tutto L'articolo MARCA – ...

Perché Ancelotti al Tottenham è una boutade : Quando le cose non vanno i rumors del calciomercato cominciano a volare sui protagonisti delle crisi come avvoltoi. Il Daily Mail su queste cose ci ha costruito una fortuna: come dimenticare le immortali boutade del ritorno di Cavani o dello sceicco Al-Thani pronto a comprare il Napoli per mezzo miliardo. Oggi è il turno di Ancelotti, che finisce in pasto al tabloid britannico come papabile successore di Pochettino alla guida Tottenham. Il club ...

Assou-Ekotto - da calciatore a pornostar! Un ex collaboratore del Tottenham svela : “mi disse che per il suo primo film…” : Assou-Ekotto e il desiderio di diventare una star del porno: il retroscena contenuto nella biografia di un ex collaboratore del Tottenham Terminata la carriera sul campo, diversi calciatori provano a riciclarsi in altre professioni: c’è chi diventa allenatore, chi opinionista, chi si dedica al mondo degli affari e chi a quello del… porno! Benoit Assou-Ekotto, ex difensore camerunese del Tottenham, non ha mai nascosto la volontà ...

I giocatori del Tottenham vorrebbero più soldi per “All or Nothing” : La decisione del Tottenham di mettere sotto i riflettori la sua stagione calcistica attraverso un documentario della serie Amazon “All or Nothing” ha suscitato preoccupazione tra gli agenti di alcuni calciatori, sul fatto che questi debbano essere pagati di più per prendere parte all’opera. In particolare, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, i rappresentanti dei […] L'articolo I giocatori del Tottenham vorrebbero più soldi per “All ...

Calciomercato Inter – No dal Tottenham per Vertonghen : Marotta studia il colpo a parametro zero per l’estate : Il Tottenham dice no all’Inter per Jan Vertonghen: il difensore belga è in scadenza in estate e i nerazzurri proveranno il colpo a parametro zero L’Inter pensa a come rinforzare la difesa. Il 3-5-2 adottato da Antonio Conte presuppone 3 centrali di livello, ma per giocare 3 competizioni da protagonista la squadra nerazzurra ha bisogno di almeno altri due ricambi di livello. Attualmente Skriniar e De Virj sono delle sicurezze, ...

Champions League 2019-2020 - i risultati di martedì 22 ottobre. Vittorie rotonde per Manchester City - PSG e Tottenham : Terza giornata di Champions League di calcio che va in archivio e le emozioni non sono di certo mancate. Nel gruppo A il PSG si impone 5-0 contro il Club Brugge in trasferta. La doppietta di Icardi e il tris firmato da Mbappé portano la formazione francese in vetta al Gruppo A con 9 punti, a precedere il Real Madrid, vittorioso 1-0 sul campo del Galatasaray grazie al gol di Kroos al 18′. Nel Gruppo B rotondo successo del Tottenham che ...

Tottenham - infortunio shock per Hugo Lloris : si rompe il braccio dopo una parata [VIDEO] : infortunio shock per Hugo Lloris durante Brighton-Tottenham: il portiere degli Spurs si rompe il braccio sinistro dopo una parata infortunio orribile occorso ad Hugo Lloris durante i primi minuti del match fra Bighton e Tottenham. Il portiere francese si è rotto il braccio sinistro. Nel tentativo di respingere la palla, Lloris è caduto all’indietro dentro la porta, riportando la rottura del braccio, piegatosi in maniera innaturale e ...

Telegraph : disfatta del Tottenham che perde 2-7 con il Bayern : Lascia poco all’immaginazione la prima pagina dello sport del Telegraph sulla prestazione del Tottenham di ieri. La formazione di Pochettino ha lasciato che il Bayern segnasse 3 gol in 7 minuti terminando sul risultato di 7-2. Al termine della gara il tecnico si è trattenuto più a lungo del solito negli spogliatoi con la squadra e dopo ha dichiarato “È difficile parlare ora. Non ho detto nulla ai ragazzi. Siamo stati insieme, ma si può ...