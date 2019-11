Ion insulta e dissa Tony Effe e Gallagher | ' Sei stato con la ragazza di Traffik'

Live - Non è la D'Urso - Daniele Interrante insultato da Ivano dei Cugini di Campagna : "Ma che caz*o stai a di' - c*glIone!" (Video) : L'imminente ingresso di Vittorio Sgarbi e di Vittorio Feltri, nello studio di Live - Non è la D'Urso, talk show del lunedì sera di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, presumibilmente ha influenzato anche gli ospiti del blocco antecedente, un talk show dedicato alle pensioni dei vip, uno dei tanti argomenti ciclici di Live.In un dibattito economico-finanziario che ha coinvolto, tra gli altri, anche Daniele Interrante, tronista di Uomini e ...

Francesco Chiofalo insulta sui social : ‘Sei grassa’. Le iene gli danno una lezIone : Generalmente sono le persone comuni che insultano a mezzo social i (più o meno) famosi. Qualche volta però accade anche il contrario. Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Temptation Island e per il tumore che l’ha portato sotto i ferri, ha infatti usato termini poco carini nei confronti di una ragazza, Martina, che su un profilo social che commenta la vita dei vip aveva scritto “Non rompere più i c******i” in ...

PensIonato disabile vessato nel Tarantino da una baby gang : "Io insultato perchè gay" : Il dramma dell'uomo venuto alla luce dopo l'arresto di 18 persone (8 minori): lui stesso aveva denunciato ai carabinieri le violenze subite per mesi. La sue accuse nei verbali

PensIonato disabile vessato nel Tarantino : "Io insultato perchè gay - è il paese che mi fatto deviare" : Il dramma dell'uomo venuto alla luce dopo l'arresto di 18 persone (8 minori): lui stesso aveva denunciato ai carabinieri le violenze subite per mesi. La sue accuse nei verbali

Maria Giovanna Maglie contro Anzaldi : "Lo dite voi alla Segre che Rubio insulta gli sIonisti e va in Rai?" : Chef Rubio è stato messo alla porta da Discovery. Il suo Camionisti in trattoria infatti non andrà più in onda, generando l'indignazione di Michele Anzaldi. Il deputato di Italia Viva ha così deciso di prodigarsi a trovare un'altra occupazione per il cuoco più factotum della televisione. L'uomo che

Carpi - tensIone al comizio di Salvini : contestatori insultano e supporter leghisti rispondono. Lui li sfotte : “Nostalgici con le bandiere rosse” : Una cinquantina di contestatori ha fischiato gli interventi di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, che hanno parlato di fronte al municipio di Carpi, città simbolo e un tempo roccaforte storica del Pci emiliano. In questi giorni, nella cittadina modenese si sta tenendo una fiera del cioccolato. E il loro striscione trae spunto proprio da questa coincidenza: “Non confondiamo il cioccolato con la merda”, con questa ultima parola scritta ...

Calcio - una mamma ha insultato mio figlio perché nero. Sicuri che la CommissIone Segre non serva? : Sabato pomeriggio, partita di Calcio categoria 2009, un campetto qualunque di una cittadina di provincia. In campo c’è mio figlio, dieci anni fra una settimana. Si ferma un attimo per riprendere fiato. E sente quello che non avrebbe mai dovuto sentire. Che io mai avrei voluto potesse ascoltare. Una voce che da bordo campo grida il più trito e bieco insulto razzista. “Negro di …”. Si volta, per vedere chi è stato: scorge un gruppetto di genitori ...

Chef Rubio insulta Mario Giordano per l'introduzIone a Fuori dal Coro : "Ti prendi a mazzate sulle palle?" : Uno scatenato Mario Giordano, pervaso da puro spirito sovranista, ha aperto la puntata di Fuori dal Coro alla vigilia del 31 ottobre al grido di "Abbassiamo Halloween, festeggiamo i Santi". E ancora, ha aggiunto: "Voglio anche celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per impo

Uomini e Donne - Giorgio critica Gemma : 'Si fa insultare ma non molla la trasmissIone' : Mentre a Uomini e Donne su Canale 5 va in onda l'ennesima delusione amorosa di Gemma Galgani, la rivista "Nuovo Tv" riporta la dichiarazione al veleno che Giorgio Manetti ha fatto sull'ex fidanzata. Il toscano, infatti, ha commentato in modo piuttosto duro l'atteggiamento poco reattivo che la dama avrebbe nel Trono Over da quando lui ha abbandonato la trasmissione. Giorgio attacca Gemma sulle pagine di Nuovo Tv In tutte le interviste che ...

Fedez e Chiara Ferragni insultati sui social - la procura chiede l’archiviazIone del caso : I pm chiedono l'archiviazione della querela di Fedez contro Daniela Martani, la reazione di Selvaggia Lucarelli.

Gad Lerner insultato alla manifestazIone del centro destra. Fischi e cori contro di lui : Arriva Gad Lerner e la piazza del centrodestra lo accoglie con Fischi e cori “buffone, buffone”. Accompagnato da alcuni addetti del servizio d’ordine, il giornalista percorre così il corridoio di transenne fino alle postazioni riservate alla stampa sotto il palco in piazza San Giovanni, dove a breve salirà Salvini.Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed ...

TemptatIon Island Vip - Silvia Tirado insultata : “Andrò alla polizia” : Silvia Tirado dopo Temptation Island Vip offesa sui social: la sua reazione In questi ultimi giorni Silvia Tirado è stata presa di mira sui social da diversi hater, i quali, oltre che a contestarla per il modo in cui si è comportata a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi, l’hanno anche insultata gravemente. E dopo tante offese, poco fa la fidanzata di Gabriele Franco, su instagram, è sbottata nel vero senso della parola. Cosa ha ...

Un account social falso per insultare amici e prof : denunciata per diffamazIone : Gabriele Laganà La ragazza, diplomata da pochi mesi, aveva creato una pagina Instagram dove derideva e insultava professori e studenti dell’istituto Malatesta di Rimini Spinta forse dall’odio verso la scuola che frequentava, l’alberghiero Malatesta di Rimini, aveva creato un profilo Instagram dal titolo “Casi Umani”, con cui insultava, anche pesantemente, professori e compagni di classe. In breve tempo, la pagina è divenuta virale ...

Ion insulta e prende in giro Dark Polo Gang e Mambolosco : 'Tony Effe nano da giardino' : Nel pomeriggio di oggi Ion si è scagliato contro gli ex amici della Dark Polo Gang manifestando astio e formulando diverse prese in giro, a dir poco decise e denigratorie, nei confronti di tutti e tre i membri del collettivo trap capitolino e, in modo particolare, contro Tony Effe. Nel mirino dell'artista romano – che non può sicuramente essere considerato un rapper mainstrem ma è comunque conosciuto da molti appassionati, soprattutto nella sua ...