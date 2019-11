Manovra | via libera dall' UE ma con avvertimento

Fonte : blogo

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il tanto attesa via'Unione Europea allafinanziaria dell'Italia per il 2020 è finalmente arrivato. La Commissione UE ha deciso di non imporre alcuno stop pur sottolineando che la legge di bilancio, nella sua configurazione attuale, "pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità" e rischia di portare il Paese ad una "deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine".Il viadell'UE è arrivato mentre la maggioranza è ancora spaccata sulla legge di bilancio, che dovrà essere approvata entro la fine del 2019 e non è ancora diventata oggetto di discussione in Aula.Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, ha invitato tutti gli Stati a rischio, Italia inclusa, ad adottare tutte le misure necessarie "all'interno del processo nazionale di bilancio per assicurare che il bilancio 2020 rispetti le regole". ...

