Contratto affitto | canone di locazione in contanti | quando si può pagare

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 20 novembre 2019)diinsi puòSi stipula ildie alla fine ci si accorda con il proprietario che il pagamento deldiavverrà in. Ma è possibile o serve una tracciabilità del pagamento? C’entra qualcosa la nuova norma che limita l’utilizzo del contante? Cominciamo innanzitutto con il dire che il pagamento indell’è permesso. Vediamo come funziona e in quali casi non è consentito.: si puòinDunque, abbiamo chiarito il fatto che un inquilino puòinl’importo previsto daldial proprietario dell’immobile in cui vive. Non sono previste sanzioni o violazioni fiscali per chi paga in, ma l’inquilino deve ricordarsi comunque di farsi dare una quietanza di pagamento che attesti per l’appunto che il ...

Immobili24 : Casa in affitto, a fine contratto l’inquilino non deve imbiancare - francychicca621 : @Francojhonny21 @stranevoglie @matteosalvinimi 1) Poi non lamentatevi se i sudditi leghisti vengono imputati del re… - ChiaraMusitelli : @ComfortablyFool Questo mi ricorda questa estate quando mia cugina doveva firmare il contratto d'affitto dal prete… -