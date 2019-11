Asti | uccise un geometra perché temeva di perdere la casa | 92enne condannato a 30 anni

Fonte : fanpage

(Di lunedì 18 novembre 2019)a 30di carcere Dario Cellino,a processo per l'omicidio volontario di Marco Massano,di 44che fu ucciso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d'con un colpo di fucile. La vittima doveva svolgere la perizia sul valore dell'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.

