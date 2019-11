Dramma in piscina | si tuffa e non riemerge | figlia di 6 anni lo trova esanime col collo

Dramma a Silvi Marina - bimbo di 5 anni annega nella piscina dell’hotel davanti ai genitori : Bambino di 5 anni annega nella piscina di un albergo a Silvi Marina , nel Teramano. Il bimbo , residente in provincia di Bergamo, era in vacanza con la famiglia nella città costiera. Secondo una prima ricostruzione, mentre faceva il bagno con altri bambini è stato visto annaspare e finire sott'acqua privo di sensi. Un bimbo di 5 anni è morto annega to nella piscina di un albergo di Silvi Marina dove si trovava in vacanza con i genitori , che hanno ...

Dramma a Tenerife - 17enne muore annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...