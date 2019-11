Challenge Cup | Bristol-Zebre 59-21 | anche in Inghilterra i bianconeri non possono nulla

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Arriva il settimo ko stagionale per le, che asubiscono nettamente la formazione inglese e cedono 59-21. Una partita che dopo la meta in avvio di Bellini è a senso unico e i Bears la chiudono, conquistando il bonus, dopo poco più di venti minuti di gioco. Per leancora una partita difficile e una stagione che deve trovare una chiave di volta in fretta. Illude la meta al sesto minuto di Mattia Bellini, che dà il vantaggio allesul campo del. Illude, perché da quel momento gli inglesi dettano i ritmi, alzano il baricentro e chiudono in difesa i. Al 14′ è Capon ad andare in meta per il 7-7, ma subito dopo è Fricker che al 17′ marca la seconda meta per i padroni di casa. E non smettono di spingere i Bears di, con O’Conor che va oltre al 22′ per il 21-7. Due minuti ed è Lloyd a marcare la meta del bonus, arrivata in ...

