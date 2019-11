Ex Ilva,commissari:evitare danni fatali

Nessuna garanzia di continuità dello 'scudo penale' nel contratto di affitto ad ArcelorMittal dei rami di azienda della ex. Questo in sintesi il ricorso cautelare presentato al Tribunale di Milano dai legali deidel polo siderurgico con base a Taranto. Inaccettabili le modalità affrettate di restituzione degli impianti siderurgici:si rischianoirreparabili alla produzone distruggendo l'azienda,dicono chiedendo provvedimenti che preservino la continuità della produttività per tutta la durata del processo civile.(Di venerdì 15 novembre 2019)