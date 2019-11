Apple non venderà più app collegate alle sigarette elettroniche

"Apple regala iPhone dopo un incendio" - non cliccate : è una truffa (di cui Repubblica è vittima come gli utenti) : Hanno la grafica e il layout di Repubblica.it e altri siti copiati e utilizzati con scopi malevoli, che si promuovono su Facebook, per ingannare i lettori convincendoli a fantomatici acquisti

Apple incrementa i ricavi trimestrali - ma non grazie agli iPhone : Apple ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale 2019 conclusosi il 28 settembre 2019. La società ha registrato ricavi trimestrali per 64 miliardi di dollari, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 60 percento delle entrate del (Continua a leggere)L'articolo Apple incrementa i ricavi trimestrali, ma non grazie agli iPhone è stato pubblicato su ...

La serie See di Apple TV+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Sole 24 Ore : non solo Apple. A Napoli arrivano altri big dell’hi-tech : Non più solo Apple. Nel poco universitario di San Giovanni a Teduccio si preparano a sbarcare anche altre multinazionali. Ad esempio Leonardo, che avvierà proprio lì un centro di innovazione. Ma anche Oracle e Amazon, anche se per ora, scrive Il Sole 24 Ore, sono solo voci di trattative in corso. I primi ad inaugurare il Campus sono state le matricole della Facoltà di Ingegneria, poi è stata la volta della Apple Academy, nel 2016. I diplomati ...

Il SoC Apple A13 non sembra avere rivali in potenza ed efficienza : la concorrenza è indietro : Il nuovo Apple A13 Bionic non sembra avere rivali in ambito mobile per quanto riguarda potenza ed efficienza: ecco cosa ci dicono i dati e un confronto con il mondo Android. L'articolo Il SoC Apple A13 non sembra avere rivali in potenza ed efficienza: la concorrenza è indietro proviene da TuttoAndroid.

Apple - Tim Cook : “Noi usiamo 100% rinnovabili - non vogliamo creare sconvolgimenti al clima” : “Non vogliamo creare sconvolgimenti a livello climatico: noi utilizziamo al 100% energie rinnovabili”. Lo ha affermato Tim Cook, amministratore delegato di Apple, nel corso dell’iniziativa ‘Il Quotidiano in Classe’ organizzata a Firenze dall’Osservatorio permanente giovani-editori. “Siamo sostenitori dei diritti umani – ha proseguito – e non lo facciamo perche’ e’ previsto da ...

Tim Cook : “Apple ha impiegato 443 dreamer in 36 Stati. Non li abbiamo assunti per gentilezza o carità" : Tim Cook e i vertici della Apple scendono di nuovo in campo in difesa degli immigrati e contro le politiche del presidente americano Donald Trump. In una lettera alla Corte suprema i responsabili della casa di Cupertino manifestano il proprio sostegno al provvedimento varato dall’amministrazione Obama per la protezione dei dreamer, gli immigrati entrati irregolarmente negli Stati Uniti da bambini. L’amministrazione Obama ...