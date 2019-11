Orvieto | impiegato dell' Aeronautica uccide moglie e figlia | poi si spara

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa a, nota cittadina'Umbria, dove un dipendenteMilitare, Carlo Carletti, di 67 anni, ha ucciso laRosalba e laCinzia, per poi togliersi volontariamente la vita. Le due donne avevano 66 e 34 anni. Sono ignoti ancora i motivi che hanno portato al folle gesto'uomo. Al momento, quello che è dato sapere, è che il dramma si è consumato in una zona centralea città, precisamente in vico Sant'Antonio. I tre corpi esanimi sono stati trovati a poca distanza uno dall'altro, e a terra c'era un fucile (regolarmente detenuto), l'arma con la quale l'uomo hato nei confronti dei suoi famigliari e di se stesso. Ipotesi al vaglio degli inquirenti Da quello che emerge dai primi riscontri investigativi, pare che l'autorità giudiziaria stia indagando sull'ipotesi di un doppio omicidio - suicidio. ...

