Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un maiorchino che si arrende, di questi tempi è una notizia. Ma se si ritira un pentacampione lo è per forza. Jorgedà l’ala 32 anni, dopo diciassette anni di carriera e cinque Mondiali vinti, tre dei quali in MotoGP. Lo ha annunciato commosso in una conferenza stampa alla vigilia del suo ultimo Gran Premio, che si correrà domenica a Valencia. Al termine della stagione più deludente della sua carriera, coincisa con il passaggio dalla Ducati alla Honda Repsol del campione del mondo Marquez.si ritira un anno dopo Pedrosa quando gli mancava solo un podio per raggiungere Dani per completare il record in “tutte le classi”: 152. Davanti a loro solo Rossi (234) ed Agostini (159). Chiude con la MotoGP – per dare un significato tondo al suo numero di carena, il 99 – dopo essere stato al comando di 99 GP in top-class. “Dopo ...

napolista : Lorenzo dice addio al motociclismo: “Mi ritiro, non ne valeva più la pena” Dopo diciassette anni di carriera e cinq… - LiberaTvTicino : Lorenzo dice addio alla MotoGP: 'È il momento giusto per dire basta' #addio #lorenzo #lorenzodice #momentogiusto… - quanticasiumani : Lorenzo senti tu non ti ritiri, ok? Devo insultarti avanti alla TV, devo litigare con mio fratello quando dice che… -