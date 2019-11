Ossigeno su Marte nel cratere Gale | dove si trova e dettagli

Scoperto Ossigeno nell’atmosfera di Marte : Nell’atmosfera di Marte sono stati individuati i primi indizi di ossigeno La presenza di ossigeno nell’atmosfera di Marte grazie alla scoperta fatta al di sopra del cratere Gale dal rover Curiosity, attivo dall’agosto 2012 sta facendo il giro del mondo. In molti si sono sempre chiesti se in passato o adesso ci sia vita su Marte . Insomma, C’è […] L'articolo Scoperto ossigeno nell’atmosfera di Marte sembra ...

I livelli di Ossigeno su Marte cambiano con le stagioni e non sappiamo perché : (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss) Marte, più lo conosciamo e più si fa misterioso. I livelli di ossigeno atmosferico variano a seconda delle stagioni in un modo che gli scienziati non si sanno ancora spiegare. A confessarlo sulle pagine del Journal of Geophysical Research: Planets sono i ricercatori dell’università del Michigan e della Nasa, che hanno analizzato i dati raccolti da Curiosity in tre anni marziani (6 anni terrestri), scartando ...