NBA – Warriors | la lega cerca vendetta! Un giocatore della Pacific Division | “vogliamo

Risultati NBA – Settebello Lakers - LeBron a quota… 1000. Lillard ne fa 60 ma non basta a Portland - Warriors ancora ko : I Prescelto tocca le 1000 partite con almeno venti punti, stabilendo l’ennesimo record della sua carriera. Settima vittoria consecutiva per i Lakers, mentre a Portland non bastano i 60 di Lillard I Los Angeles Lakers centrano la settima vittoria consecutiva nella notte NBA, aggiornando il proprio esaltante score in questa stagione sul 7-1. Un successo meritato quello ottenuto contro i Miami Heat, stesi con il punteggio di 95-80 ...

Risultati NBA – Harden si abbatte sugli Warriors - Antetokounmpo vince il big match contro i Clippers : Sixers ko : James Harden trascina i Rockets al successo sugli Warriors, Antetokounmpo dominante nel match contro i Clippers, secondo ko consecutivo per i Sixers: i Risultati NBA della notte Notte NBA ricca di match che hanno tenuto compagnia ai nottambuli con tanto spettacolo e verdetti importanti. Gli Houston Rockets raccolgono il quinto successo stagionale superando i Golden State Warriors al Toyota Center.Nonostante le tante assenze di Golden State ...

NBA – Nuovi guai in casa Warriors : si ferma anche Draymond Green per infortunio : Altro infortunio pesante in casa Golden State Warriors: si ferma anche Draymond Green per un problema alla mano Piove sul bagnato in casa Golden State Warriors. Dopo l’infortunio di Klay Thompson che, già da tempo, si è abituato all’idea di dover stare fuori tutta la stagione salvo clamorosi recuperi lampo, e quello di Steph Curry che dovrà stare fermo ai box per qualche mese a causa di un problema alla mano, si è fermato anche ...

Risultati NBA – Harden questa volta non basta - ancora ko gli Warriors : LeBron James trascina i Lakers : Una notte di puro spettacolo con l’NBA: ko Warriors e Spurs, James Harden questa volta non basta L’NBA regala sempre spettacolo! Dopo la spaventosa notte di Halloween, i campioni della palla a spicchi sono scesi sul parquet per una serata mozzafiato. Ad aprire le danze nella notte italiana è stata la sfida tra Brooklyn Nets ed Houston Rockets, che ha visto i padroni di casa trionfare per 123-116, trascinati dai 27 punti e 12 ...

NBA – Infortunio Steph Curry - operata la stella dei Golden State Warriors : i tempi di recupero : Steph Curry operato alla mano: lunghi tempi di reupero per il leader dei Golden State Warriors I Golden State Warriors perdono una pedina fondamentale: l’Infortunio di Steph Curry fa tremare tutti i tifosi dei vicecampioni in carica di NBA. La stella degli Warriors è stata operata oggi alla mano sinistra a causa della frattura al secondo metacarpo procuratosi nel match di pochi giorni fa contro i Phoenix Suns. tempi di recupero ...

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per ...

NBA – Si mette male per gli Warriors : infortunio per Curry - rotta la mano sinistra [VIDEO] : Frattura alla mano sinistra per Steph Curry: si mette male per i Golden State Warriors Amara sconfitta per i Golden State Warriors contro i Phoenix Suns nella notte italiana. Ancor più amara se si pensa che gli Warriors devono fare i conti con un nuovo grave ed importante infortunio: Steph Curry è stato infatti costretto ad abbandonare il campo durante il terzo quarto di gioco per un problema alla mano. Il cestista è caduto malamente a ...

NBA 2019-2020 : frattura alla mano sinistra per Steph Curry - tegola per i Warriors : Oltre al danno, anche la beffa. I Golden State Warriors non escono delusi e amareggiati solo dal ko subito nell’ultimo confronto disputato nella notte italiana contro i Phoenix Suns (121-110). La compagine allenata da Steve Kerr, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Steph Curry, due volte MVP della lega più famosa del mondo del basket. L’asso dei Warriors, infatti, si è procurato la frattura alla mano sinistra nelle ...

NBA – Steph Curry attacca duramente i media : “facile giudicare gli Warriors nelle difficoltà” : Stephen Curry alza la voce dopo la vittoria degli Warriors sui Pelicans: il playmaker di Golden State punta il dito contro i media Dopo due pesanti sconfitte contro Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, i Golden State Warriors hanno raccolto la prima vittoria nella terza uscita stagionale contro i Pelicans. Il grande protagonista della serata è stato Stephen Curry che ha guidato i suoi al successo con 26 punti, 3 rimbalzi e 11 ...

VIDEO NBA - New Orleans-Golden State 123-134 : highlights e sintesi. Primo successo per gli Warriors : Dopo un terribile inizio di stagione, coinciso con due pesantissime sconfitte contro Clippers e Thunder, i Golden State Warriors ottengono la loro prima vittoria stagionale, superando 134-123 i New Orleans Pelicans. Super prestazione di Draymond Green, autore di una tripla doppia (16 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) ed ottime anche le prove di Steph Curry (26 punti e 11 assist) e D’Angelo Russell (24 punti). A New Orleans non è ...

Risultati NBA – Curry - orgoglio Warriors. Harden e Westbrook fanno volare i Rockets : ok Clippers - Bucks e Sixers : Steph Curry guida gli Warriors alla prima vittoria stagionale, Harden e Westbrook decisivi nel successo dei Rockets su OKC, vittorie per Clippers, Bucks e Sixers: i Risultati della notte NBA Listone di partita NBA che ha tenuto compagnia ai nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce nella notte italiana. La terza partita è quella buona per i Golden State Warriors: dopo i ko contro Clippers e Thunder, serve il miglior Steph Curry ...

NBA – Warriors - Draymond Green non usa mezzi termini : “la realtà è che facciamo schifo” : Seconda, netta, sconfitta in due gare per i Golden State Warriors: Draymond Green, leader carismatico della squadra, guarda in faccia la realtà Senza Kevin Durant e Iguodala, ceduti in estate e Klay Thompson, infortunato per tutta la stagione, in casa Warriors c’è la sensazione che quella attuale possa rivelarsi piuttosto dura. Le due sconfitte nelle prime due partite stagionali lo testimoniano. Prima il netto ko contro i Clippers in ...