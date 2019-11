Il segreto | trame episodi 12-13 novembre | Matias riesce a salvarsi | Santacruz preoccupato

Il segreto trame dall'11 al 15 novembre - salta la puntata di sabato : la Ramos ritorna : Le anticipazioni de Il Segreto dall'11 al 15 novembre sono avvincenti. Assisteremo a duelli improbabili, operazioni costose, rapimenti e ritorni inaspettati. Elsa apprenderà che con un intervento al cuore la sua vita sarà salva, ma purtroppo dovrà fare i conti con un'amara constatazione. Mentre Fernando sarà dilaniato dal dolore per la perdita della sua sposa, Maria riceverà una notizia che la getterà nello sconforto assoluto. Meliton e Onesimo ...

Il segreto - anticipazioni trame nuove puntate : Maria in pericolo : anticipazioni Il Segreto, 11-17 novembre: Maria viene segregata in casa Nuovi colpi di scena e tranelli saranno al centro delle prossime puntate de Il Segreto. Nella telenovelas iberica, lo scoppio della bomba durante il matrimonio di Fernando creerà molti problemi a Maria. La ragazza resterà paralizzata dopo il tragico attentato e perderà l’uso delle gambe. Nelle puntate dall’11 al 17 novembre de Il Segreto, Fernando si prenderà ...

Il segreto trame : Elsa smaschera Antolina facendole confessare i suoi peccati : Le trame de Il Segreto, relative alle prossime puntate italiane si soffermano su Elsa Laguna e Isaac Guerrero. In particolare, la figlia di Amancio riuscirà finalmente a smascherare Antolina Ramos grazie ad un piano organizzato con il falegname. Il Segreto: Antolina salva la vita di Elsa La scoperta delle macchinazioni di Antolina saranno al centro delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano ...

Il segreto - trame Spagna : Isabel adultera la bevanda di Francisca per impedirle di fuggire : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 novembre in Spagna, rivelano che la marchesa Isabel continuerà a tenere in pugno Francisca Montenegro. La madre di Tomas, infatti, deciderà di adulterare il caffè della matrona dopo aver appreso la sua intenzione di lasciare Puente Viejo. Il Segreto: Isabel si avvicina a Maqueda Nuovi ...

Il segreto - trame Spagna : Matias rifiuta le avance di Alicia per stare con Marcela : Le trame de Il Segreto riguardanti le puntate in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre su Antena 3 si soffermano su Matias Castaneda e Marcela Del Molino. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Emilia e la moglie si avvicineranno sempre più, destando il malcontento dei loro rispettivi amanti, Tomas De Los Vivos e Alicia. Il Segreto: Matias e Marcela in viaggio a Munia Si prospetta una settimana ricca di avvenimenti per gli amanti delle vicende ...

Il segreto - trame dal 10 al 15 novembre : Antolina torna a sorpresa a Puente Viejo : Il Segreto, la soap spagnola dal grandissimo successo continuerà a tenere i telespettatori con il fiato sospeso per le sorti dei propri beniamini anche nelle prossime puntate. Le trame inerenti degli episodi in onda da domenica 10 a venerdì 15 novembre, rivelano che Antolina farà ritorno a sorpresa a Puente Viejo. Intanto, il dottor Zabaleta comunicherà a Maria che non potrà mai più camminare e la ragazza reagirà molto male all'infausta notizia; ...

Il segreto - trame dal 9 al 16 novembre : Maria scopre che non potrà più camminare : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le trame della prossima settimana de Il Segreto, la celebre soap opera spagnola che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 dal 9 al 16 novembre in prima visione assoluta. Occhi puntati in primis sul post esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando e Maria Elena dove, quest'ultima, ha trovato la morte. Tra i feriti vi è anche Maria, la quale soltanto in questi nuovi appuntamenti con la soap ...

Il segreto trame 7-8 novembre : tragedia al matrimonio di Mesia - la sposa muore : I prossimi due episodi de Il Segreto saranno basati sul matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Finalmente il lieto evento arriverà, ma l'atmosfera sarà rovinata da una tragedia. Subito dopo aver pronunciato i voti, infatti, la coppia si recherà nel giardino della villa per poter effettuare delle foto ricordo. Ad un certo punto, però, una violenta esplosione causerà la morte di alcuni protagonisti della soap opera. Tra questi, la principale ...

Il segreto - trame al 15 novembre : Puente Viejo si mobilita per pagare l'intervento di Elsa : Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate dal 10 al 15 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda si sottoporrà a un intervento all'occhio, mentre il popolo di Puente Viejo, capeggiato da Adela Arellano, organizzerà delle iniziative di beneficenza per pagare l'operazione di Elsa Laguna. Il Segreto: Isaac sospetta che Elsa è malata Nuovi sviluppi si succederanno nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Le ...

IL segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 novembre 2019: Isaac scopre che Elsa ha telefonato al dottor Zabaleta e comincia a sospettare che la donna abbia problemi di salute; intanto la ferita all’occhio di Matias si aggrava. Severo si confida con Carmelo e gli dice che aveva preparato una bomba con cui far esplodere il silo dove Francisca teneva nascosto il riso. Zabaleta fa sapere a Francisca, ...

Il segreto - spoiler trame iberiche : Adela perde la vita a seguito di un incidente : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto nel corso delle prossime settimane dove, stando a quanto riportano le anticipazioni, assisteremo alla tragica morte di Adela, la quale perderà la vita a seguito di un incidente stradale. Dietro a tutto, sembrerà esserci la mano di donna Francisca, la quale incaricherà Mauricio di sabotare l'auto su cui viaggiavano la maestra e Irene. Il mistero su quanto realmente accaduto, ...

Il segreto trame : Fernando corrompe un medico affinché menta a Maria sulla sua invalidità : Innumerevoli colpi di scena accadranno a breve nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Le trame delle prossime puntate italiane de Il Segreto, svelano che Fernando Mesia organizzerà un diabolico piano contro l'ex moglie. Nel dettaglio, il figlio di Olmo deciderà di corrompere un medico affinché formuli a Maria Castaneda una diagnosi sbagliata sulla sua invalidità. Il Segreto: Maria va a vivere con il figlio di Olmo Maria sarà al centro delle ...

Il segreto - trame Spagna : Isabel apprende che Francisca sta impazzendo : Le trame de Il Segreto in onda dal 4 all'8 novembre in Spagna, rivelano che il piano diabolico della marchesa Isabel comincerà ad avere i suoi frutti. La madre di Thomas, infatti, scoprirà che Francisca Montenegro è preda della follia a causa della sua reclusione forzata all'interno della sua tenuta. Il Segreto: Isabel incontra Ignacio Imperdibili novità accadranno ad inizio mese nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il ...

Il segreto - trame : Maria manda Esperanza e Beltran in collegio con le lacrime agli occhi : Nella serie televisiva iberica Il Segreto continuano ad esserci intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano prossimamente, una protagonista femminile prenderà delle decisioni clamorose. La donna in questione è Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che, dopo essere rimasta immobilizzata su una sedia a rotelle per via delle gravi lesioni riportate durante un attentato, prenderà le distanze dalla figlia e dal nipote. Nel ...