Enzo Salvi | attacchi web dopo morte del cane Vergogna! E' stato un dono

Evasione fiscale in Italia - Bonafede : 'Sono stanco delle mEnzogne di Salvini' : Alfonso Bonafede e Matteo Salvini sono stati parte della stessa maggioranza e sono stati ministri dello stesso governo per quattordici mesi. Dopo oltre un anno da alleati, però, i toni sono diventati ruvidi, un po' come quelli tra Movimento Cinque Stelle e Lega, di cui fanno rispettivamente parte. Nel corso della trasmissione Di Martedì il Ministro della Giustizia, riconfermato nel Conte bis, ha inteso manifestare tutto il suo malcontento per ...

Alfonso Bonafede nervosissimo a DiMartedì : "Sono stanco delle mEnzogne di Salvini" : Il grillino di ferro Alfonso Bonafede a Di Martedì risponde alle accuse delle opposizioni di voler colpire i piccoli evasori. In particolare, l'ex alleato Matteo Salvini ha puntato il dito contro l'approccio del governo, tacciato di perseguitare con il carcere elettricisti, idraulici e parrucchieri.

Enzo Salvi - Morgana Giovannetti - Jodie Alivernini in “Buongiornissimo Roma” : Grande successo per “Buongiornissimo Roma”: un grande show live con Enzo Salvi, Morgana Giovannetti, Jodie Alivernini su Radio Nsl. Vola

LorEnzo Fioramonti - la Chiesa contro la proposta di togliere i crocifissi dalle scuole : "Un favore a Salvini" : togliere il crocifisso dalle scuole. È questa la proposta del nuovo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che non trova sostegno nella Chiesa. "togliere il crocifisso dalle nostre scuole darebbe solo manforte a Salvini. L'ex ministro dell'Interno, partendo da qui, farebbe una battaglia contr

Enzo Cheli : "Il referendum elettorale di Matteo Salvini non si farà. Anche se la Consulta dicesse sì" : "Il referendum non si farà". Secondo il costituzionalista Enzo Cheli, ex giudice e vice presidente della Consulta, esperto di sistemi elettorali, la richiesta di otto Regioni guidate dal centrodestra per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum sarà bocciata: "E' molto difficile che il quesito

Leopardi - Enzo Ferrari e Giovanni Paolo II. Tutte le citazioni di Salvini dal palco di Pontida : Il pantheon di Salvini è estremamente variegato, nel suo discorso dal palco di Pontida 2019 non sono mancate le citazioni dei suoi personaggi di riferimento. Non manca Oriana Fallaci, poi c’è spazio per tutti, da Leopardi a Enzo Ferrari, passando per Giovanni Paolo II, don Pierino Gelmini, Rosario Livatino, Margaret Thatcher. Un pensiero anche per Enrico Berlinguer e i ringraziamenti di rito a Umberto Bossi e Roberto Maroni. L'articolo ...

Crisi di governo - la reazione di LorEnzo Fragola dopo il gesto di Matteo Salvini in aula : Non è la prima volta che succede, ma anche adesso, all’indomani della caduta del governo Conte, Lorenzo Fragola continua a manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. Tra i due c’era già stato un botta e risposta. In un vecchio post il cantante classe 1995 lanciato da XFactor insultava Salvini, che poi gli aveva risposto: “Canta che ti passa”. Quindi la replica di Fragola.\\ “La protesta è ...

Sei m... - Ascolto altro LorEnzo Fragola insulta - Salvini risponde a tono : Due parole che hanno scatenato la reazione del leader leghista generando commenti d'odio per l'ex vincitore di X Factor. Il cantante contro Salvini e il ministro replica: "Canta che ti passa". Fragola insiste: "Come dj sei forte...". Un tweet laconico per insultare il ministro dell'Interno e leader della Lega. Il "cinguettio" è di Lorenzo Fragola, che tra una foto al mare, un retweet su un gattino smarrito e uno sul prossimo Sanremo, non manca ...