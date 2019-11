Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 11 novembre 2019) Un piano industriale ambizioso, ma al momento rimasto sulla carta. Una anomala e preoccupante fretta nell’anticipare l’attuazione del piano con una serie di nomine dal marcato profumo renziano e piddino. Un laissez faire concesso al Movimento 5 Stelle che... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : Perché Salini ignora Stand By Me? Rai, su Affari l'affondo della Lega - Affaritaliani : Rai, su Affari l'affondo della Lega. Perché Salini ignora Stand By Me? - Affaritaliani : Rai, su Affari l'affondo della Lega. Perché Salini ignora Stand By Me? -