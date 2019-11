Mattino | la squadra ha capito l’errore commesso con l’ammutinamento

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Gli azzurri hanno compresomartedì sera, la decisione di non tornare in ritiro, il muro contro muro con la società. Proprio per questo motivo, scrive il, si impegneranno questa sera per riconquistare la fiducia del pubblico e del presidente De Laurentiis. L’unica risposta che possono dare alle critiche e alla contestazione di questi giorni è sul campo. Devono dimostrare che l’ammutinamento nulla ha a che vedere con l’impegno e la voglia di continuare il percorso in campionato e in Champions Quella dellaè stata una posizione forte e aumenta le responsabilità di gruppo: ora la risposta passa al campo. La stagione è ancora lunga e l’obiettivo minimo è entrare nelle quattro di Champions L'articolo: lahal’errorecon l’ammutinamento ilNapolista.

