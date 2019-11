“A letto con Moana Pozzi” L’attore italiano lo confessa dopo anni | un rapporto unico

Sondaggi politici - la Lega in continua ascesa e l’impatto del caso Ilva sugli elettori : Gli ultimi Sondaggi politici continuano a evidenziare tendenze di voto sempre più a favore del centrodestra, in primis alla Lega di Matteo Salvini. In questo caso, i consensi degli elettori verso leader e partiti emergono anche alla luce del caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, al centro del dibattito pubblico e politico dell'ultima settimana.continua a leggere

Sanità : cure palliative - a La Maddalena di Palermo il nuovo hospice con dieci posti letto : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – dieci posti letto, in stanze dotate di tutte le comodità, destinati a quei pazienti che hanno bisogno di assistenza in una fase avanzata della malattia. Sarà inaugurato l’11 novembre, a Palermo, il nuovo hospice del Dipartimento oncologico de ‘La Maddalena’. La struttura, che entra a far parte della rete territoriale dell’Asp 6 di Palermo e andrà ad aggiungersi a quello già ...

“Ho avuto una relazione con Moana Pozzi - voleva sapere come fossi a letto” : Andrea Roncato si racconta senza filtri : Andrea Roncato è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Roncato ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita e sulla sua carriera: “Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva. Ci siamo conosciuti sul set di ‘Pompieri’. Non l’ho ...

Pdl maggioranza a Camera - verso primo incontro su legge elettorale : La maggioranza ha presentato alla Camera la prima tranche del pacchetto riforme, con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari. Si tratta delle prime tre riforme contenute nel documento di impegno sottoscritto da Pd, M5s, Leu e Iv. Ovvero, la riduzione da tre a due del numero dei delegati regionali che compongono la platea che elegge il Capo dello Stato e la modifica dell'elezione del Senato su base regionale, che ...

Sondaggi elettorali - crolla l’area di governo : sorpasso del centrodestra - crescono Lega e Fdi : Il Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per Povera Patria registra un netto passo indietro delle forze di governo dopo il voto regionale in Umbria: in calo sia il Pd che il Movimento 5 Stelle. Al contrario avanza l'opposizione di centrodestra, con la Lega e Fratelli d'Italia che guadagnano consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : centrodestra raccoglie il 51 - 1% dei consensi : La coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia raccoglie il 51,1% dei consensi contro il 41% della coalizione giallorossa composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Tra i due orientamenti politici ci sono 10 punti di scarto: erano poco meno di tre il 30 settembre. Sono questi i numeri evidenziati dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè elaborati per TgCom24 il 30 ottobre. In trenta ...

L. elettorale : in Consiglio Veneto non c'è quorum per modifica : Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale del Veneto nella sua seduta odierna non ha raggiunto la maggioranza richiesta di 26 voti a favore, fermandosi a 25 voti favorevoli, per approvare la proposta di deliberazione n. 111 “Richiesta di referendum abrogativo” relativamente alla Legge ele

La7 - Sgarbi attacca Gomez. “Non c’è democrazia. Dimmi chi ha eletto Conte”. Replica : “Lo ha eletto lei con la fiducia al Conte Uno” : Scontro rovente a Non è l’arena (La7) tra il deputato del Gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, e Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium. Il critico d’arte attacca Gomez, intervenendo in difesa della vicedirettrice generale dell’Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, secondo cui in Italia ‘non c’è giuridicamente democrazia’: “Lo Stato in cui crede Gomez non è uno Stato democratico. Chi ha ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 4 novembre 2019 : Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento dei Sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha ...

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Parla la trans Giulia Giannini : Er Faina è venuto a letto con me : Dopo Temptation Island e dopo le polemiche scaturite dai suoi video pubblicati sul web, Damiano Coccia è nuovamente al centro del gossip. Er Faina, questo è il nome col quale è conosciuto in rete, pare si sia intrattenuto tempo fa con una trans, che adesso ha deciso di Parlare e di rivelare i loro presunti incontri. Lei si chiama Giulia Giannini e ha affidato il racconto al settimanale Nuovo, svelando che il tutto è accaduto quando l'uomo era ...