Esplosione dolosa in cascina | muoiono 3 pompieri Uno dei feriti | non ricordo nulla | poi

Tre pompieri morti in una Esplosione<br>L'origine è dolosa : A Quargnento, in provincia di Alessandria, questa notte poco prima delle 2 c'è stata un'esplosione in una cascina in via San Francesco d'Assisi, nei pressi del bivio di Fubine. Probabilmente lo scoppio è dovuto a una bombola a gas ed è avvenuto in una cascina disabitata attigua a una palazzina. Un testimone ha raccontato che c'è stata prima una piccola esplosione prima di mezzanotte, poi sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e ...