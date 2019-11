Codici | risparmiatori sul piede di guerra | azioni Bpl vanno a picco

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – Tutto il mondo è paese. Un proverbio che, purtroppo, trova conferma per i. In molti ricorderanno lo scandalo della Banca Popolari di Bari. L’istituto di credito convinse i propri clienti a fare un investimento che si rivelò poi azzardato e speculativo, fornendogli prospetti informativi insufficienti e rassicursulla possibile rivendita delleche poi hanno invece subito una svalutazione superiore al 70%, rendendo di fatto impossibile lo scambio. Un incubo per circa 70.000, che dalla Puglia sembra ora essersi spostato nel Lazio. “Stiamo ricevendo le segnaldi diversi clienti della Banca Popolare del Lazio – spiega l’Avvocato diMarcello Padovani – sono infuriati e preoccupati per via di un investimento che in questo momento non sta dando le garanzie del caso. Lesono state svalutate del 30% dal Consiglio ...

