Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il vecchio adagio andreottiano “il potere logora chi non ce l’ha” non vale per questo momento storico. Basta leggere i dati deirealizzati daper QN per rendersene conto. Da quando il Conte bis si è insediato a Palazzo Chigi, le forze che compongono la maggioranza giallo rossa hanno perso nel corso dell’ultimoil 3,5% dei consensi. In parte sono andati ad Italia Viva, la creatura renziana sondata oggi al 6%. Altri invece sono andati dispersi trae astensione. Il Pd è stata la forza politica che più di tutte ha pagato dazio: meno cinqueda quando è al governo. Male anche i Cinque Stelle che segnano un -3,5% in tabella. Liberi e Uguali cala di un punto. Sul crollo verticale della coalizione governativa pesa come come un macigno il giudizio negativo che raccoglie la manovra finanziaria. Il 56% degli italiani boccia ...

PeppePelle8 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Noto: #centrodestra,guadagnati quasi 7 punti in un mese - AnnaMaritati : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Noto: #centrodestra,guadagnati quasi 7 punti in un mese - TermometroPol : Sondaggi elettorali Noto: #centrodestra,guadagnati quasi 7 punti in un mese -