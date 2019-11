Astronomia | un raro punto di vista per ammirare la Via Lattea

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Questa rara prospettiva offre una vera visione dall’interno di uno dei telescopi più performanti dell’ESO: il VLT Survey Telescope, o VST. Il VST è installato presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile. È il più grande telescopio che compie delle survey del cielo in luce visibile. Il suo design all’avanguardia lo rende un potente strumento per studiare l’universo. Da questodilo strumento OmegaCAM – una telecamera con un largo campo visivo – può essere visto di faccia al centro dell’immagine, nascosto all’interno della sua struttura di controllo stabilizzante. Quando scende la notte, la cupola del telescopio si apre e il VST si mette al lavoro. L’alta quota e le aride condizioni del deserto di Atacama offrono le condizioni perfette per l’osservazione astronomica, offrendo cieli senza nuvole e inquinamento luminoso molto ...