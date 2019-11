Juventus | Balzaretti | ' Mani di De Ligt? Da difensore non può essere calcio di rigore'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Ieri sera, laha vinto nel derby della Mole grazie alla rete di Matthijs de. Per l'olandese è stato il primo gol in bianconero ed è stato un gol di fondamentale importanza visto che ha portato i tre punti. dein questo inizio di stagione ha dovuto raccogliere più in fretta del previsto l'eredità di Giorgio Chiellini e si è ritrovato a dover bruciare le tappe del suo inserimento nella. Ieri sera, prima di realizzare la rete decisiva, l'olandese è stato protagonista di un tocco di mano in area di. Questa situazione che ha visto coinvolto, Matthijs de, però, è stata ritenuta regolare e perciò non è stato assegnato ildi. Nell'intervallo del derby, Federico, a Dazn, ha spiegato che l'intervento dell'olandese non puòpunito con il penalty: "decerca di togliere il braccio. Io dadico che non può...

junews24com : Balzaretti avverte la Juve: «Per il Toro gara più importante della stagione» - Perry83A : #dazn ma Balzaretti lo sapete che ha giocato prima nella #Juventus?? @DilettaLeotta #dilettaleotta #DerbyDellaMole #TorinoJuventus - vercelliwebtv : VIDEO - F.C. Pro Vercelli 1892 – Juventus U23 0-1: Massimo Secondo, presidente Pro Vercelli intervistato da Nicola… -