Incidente Musile di Piave | Franco Antonello sul figlio in coma | “È un delinquente per una

Fonte : fanpage

(Di domenica 3 novembre 2019) Alberto, 19 anni, stava tornando a casa in auto la sera in cui gli era stata ritirata la patente. Con la fidanzata Giulia, di 18 anni, è finito contro un albero adi. Lei è morta, lui è in. Il padre famoso per aver dedicato la sua vita all’altroautistico: “Per mezzo grammo di erba si butta dal precipizio un ragazzo che ha commesso un errore”.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'incidente di venerdì a #Musile di Piave (Ve), in cui ha perso la vita una 18enne, si vive il dramma di Alberto #An… - MessinaMag : Incidente di venerdì mattina a Musile di Piave: il 19enne Alberto Antonello, indagato per omicidio stradale… - GraceDama : Incidente a Musile di Piave, Alberto Antonello indagato per omicidio stradale. Aveva bevuto: 0,76 -