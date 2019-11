F1 Gran Premio degli Usa | la denuncia di Sebastian Vettel | “Forte odore di marijuana sul

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 in diretta TV : La gara che potrebbe assegnare il titolo mondiale a Lewis Hamilton si corre questa sera in Texas: le informazioni e i link per seguirla in diretta, anche in chiaro

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGP, penultima gara del Motomondiale. A Sepang, Viñales ha concluso la corsa davanti al già campione del mondo Marc Marquez e alla Ducati di

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la

MotoGp – Si spengono i semafori a Sepang : ecco la partenza del Gran Premio della Malesia [VIDEO] : semafori spenti e spettacolo che può cominciare a Sepang, è scattato il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp I semafori si spengono, i cuori saltano in gola e le emozioni possono finalmente cominciare. Scatta il Gran Premio di Sepang, il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, già messo in tasca da Marc Marquez ormai da qualche settimana. Dopo cinque vittorie consecutive, lo spagnolo appare in difficoltà sul tracciato ...

Moto2 – Binder vince il Gran Premio della Malesia - ma Alex Marquez è campione del mondo! : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto dietro Binder, un piazzamento che gli permette di laurearsi campione del mondo Alex Marquez è campione del mondo di Moto2, allo spagnolo basta il secondo posto ottenuto in Malesia per ottenere il secondo titolo in carriera dopo quello di Moto3 ottenuto nel 2014. AFP/LaPresse Un primato storico per la famiglia di Cervera, dato che per la prima volta due fratelli riescono ad essere campioni iridati ...

Gran Premio Malesia - Quartararo si prende la pole a Sepang : Sepang (Malesia) - pole position all'ultimo respiro per Fabio Quartararo al Gran Premio della Malesia. E' ancora una volta il rookie of the year

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP : Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha non ufficiale, partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP, in programma domenica mattina sul circuito di Sepang. Dietro Quartararo partiranno altre due moto Yamaha: quelle di Maverick Viñales e Franco Morbidelli.

MotoGp - dove vedere il Gran Premio della Malesia in Tv : Si prospetta un weekend davvero interessante per tutti gli appassionati di motori: non solo il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno, che potrebbe regalare il sesto titolo iridato a Lewis Hamilton (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv), ma anche il Gran Pemio della Malesia di MotoGp.

Formula 1 - dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in Tv : Il Mondiale di Formula Uno volge al termine ed è giunto al diciannovesimo appuntamento stagionale, in programma ad Austin, negli Stati Uniti, gara in cui Lewis Hamilton cercherà di fare il possibile per confermare la vittoria ottenuta una settimana fa in Messico e conquistare punti importanti che potrebbero renderlo più vicino a un nuovo titolo

Al Gran Premio del Messico un altro “panino” Mercedes : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas. Quarta la Rossa di Charles Leclerc. La strategia premia la casa tedesca

Gran Premio Messico vince Hamilton su Vettel - Bottas e Leclerc : Lewis Hamilton conquista la vittoria al Gran Premio del Messico. Il britannico della Mercedes, partito dalla terza posizione

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 : Non è però riuscito a vincere il titolo mondiale con tre gare di anticipo: dovrà attendere la prossima gara ad Austin, negli Stati Uniti

Formula 1 - semafori spenti e adrenalina che sale : ecco la partenza del Gran Premio del Messico [VIDEO] : Si alza il rumore dei motori, si spengono i semafori in Messico: è partito il quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 adrenalina che sale, emozioni che iniziano ad affiorare sulla pelle. I semafori si spengono, parte così il Gran Premio del Messico, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le due Ferrari di Leclerc e Vettel in prima fila, dietro di loro la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, penalizzato ...

Formula 1 - il Gran Premio del Messico in diretta TV : Si corre questa sera a Città del Messico, con partenza alle 20.10: le informazioni e i link per vederlo in diretta o in replica alle 21.30