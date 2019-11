Andrea Ippoliti di Temptation | l’ex moglie | “Sei senza scrupoli”

“Fai pena”. Temptation Island Vip - veleni senza fine. Andrea Ippoliti nel centro del mirino : La serata del 31 ottobre ha visto su Canale 5 l’appuntamento con la puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di ‘Temptation Island Vip 2’. E nonostante fosse soltanto una sintesi il programma ha ancora fatto parlare di sé. Una delle storie raccontate per prime è stata quella tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Una love story finita nel peggiore dei modi per volontà della donna. Durante già la messa in onda del reality, l’ex moglie ...

Temptation Island Vip - l’ultima stoccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti : Temptation Island Vip il Viaggio, arriva l’ultima stoccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti Ultimo capitolo della saga Temptation Island Vip 2: oggi 31 ottobre è stata messa in onda una puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di Canale 5. Una delle prime storie trattate è stata quella riguardante Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo, storia andata […] L'articolo Temptation Island Vip, l’ultima ...

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lui ha scelto Zoe ma.. - Temptation Island Vip - : Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati a Temptation Island Vip: lui ha scelto Zoe ma le critiche non sono mancate ma Nathalie intanto...

“Finiscila!”. Temptation Island - polemica senza fine : Nathalie Caldonazzo ‘sbrocca’ e tira in ballo Andrea Ippoliti : Nessuna tregua, nessuna pace. Lascia strascichi pesanti Temptation Island Vip. Al centro della bufera adesso c’è Nathalie Caldonazzo, la showgirl che sull’isola ha visto naufragare in maniera rovinosa il suo rapporto con Andrea Ippoliti. Dopo il confronto in diretta da Maria De Filippi, si è è parlato moltissimo di una presunta storia fra Nathalie Caldonazzo e il tentatore Ricky Costantino per via di una foto in cui i due sono apparsi assieme. ...

Ippoliti-Caldonazzo - parla l'ex moglie di Andrea : 'Riceveva dei cuoricini dall'amante' : l'ex moglie di Andrea Ippoliti è tornata a parlare della fine del suo matrimonio. Stando al racconto di Daniela le sue nozze giunsero al capolinea a causa di Nathalie Caldonazzo. A far infuriare la donna sarebbero state le ultime dichiarazioni dell'imprenditore romano, in cui ha confessato di non aver mai tradito sua moglie durante il matrimonio. Parole che non sono state affatto condivise dalla diretta interessata. Nelle scorse ore Daniela, ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti. L’ex moglie : “Non ho paura!” : Andrea Ippoliti ancora nei guai dopo Temptation Island Vip: la confessione dell’ex moglie Nell’ultima edizione di Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi ad aver fatto molto discutere è stato indubbiamente Andrea Ippoliti. Difatti quest’ultimo ha flirtato un po’ troppo con la single Zoe, facendo andare su tutte le furie l’ormai ex fidanzata Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di lasciarlo. Subito dopo il loro ...

La ex moglie di Andrea Ippoliti alla carica : “Una notte mi svegliai per i messaggi dell’amante” : Nuove accuse nei confronti di Andrea Ippoliti da parte della ex moglie, Daniela Pandini, che dopo aver letto una recente intervista dell’ex marito ha deciso di raccontare delle nuove verità attraverso i social. Lui, diventato protagonista del gossip in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip insieme a Nathaly Caldonazzo, ha raccontato come è naufragato il matrimonio con la Pandini spiegando di aver vissuto con lei un periodo di forte ...

“Gli occhi del diavolo…”. Andrea Ippoliti (Temptation Island) - svelati tutti gli altarini. Il racconto choc dell’ex moglie Daniela : Entrato a Temptation Island Vip con la fidanzata Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti è uscito single dal programma. La showgirl, stanca di assistere agli avvicinamenti di lui con la single Zoe ha chiuso la storia durante il falò. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, aveva esordito quando Andrea era finalmente arrivato al falò. Lui, però, si era subito messo sulla difensiva, accusando Nathalie di ...

Andrea Ippoliti attaccato su IG dall'ex moglie Daniela : ‘Danneggi i tuoi figli’ : Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, attraverso i social è tornata ad attaccare il padre dei suoi figli. L’accusa nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island Vip è quella di non comportarsi da padre e nel suo mirino è finita inevitabilmente l'ultima edizione del docu-reality e la vicinanza tra Andrea e Zoe Mallucci. I due si sono conosciuti all’interno del villaggio e, stando alle indiscrezioni, avrebbero deciso di frequentarsi ...

Uomini e Donne - scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : Duro faccia a faccia tra i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, definitivamente allontanati dopo il flirt di lui...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo faccia a faccia a Uomini e donne : Scontro acceso tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, reduci da Temptation Island Vip dove lei lo ha mollato dopo un falò di confronto epico, nella puntata di Uomini e donne in onda giovedì 10 ottobre. La showgirl è ancora piuttosto adirata per quanto accaduto e narra che cosa è successo una volta conclusa l’esperienza televisiva, ovvero che il suo ex ha postato sui social foto con la tentatrice Zoe al ristorante di Fregene dove era ...

Temptation Island VIP - nuovo scontro di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Uomini e Donne (VIDEO) : ?Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si rivedono a Uomini e Donne e aggiungiamo loro malgrado, a quanto pare. Non appena la coppia scoppiata a Temptation Island VIP si affronta faccia a faccia davanti alle telecamere della trasmissione pomeridiana di Canale 5 è di nuovo scontro, e che scontro!L'ex soubrette del bagaglino che al falò di confronto anticipato ha dato il benservito al suo ex fidanzato, aveva già dato modo di affermare il suo totale ...

Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi sbotta con Andrea Ippoliti : Maria De Filippi oggi a UeD esprime perplessità su Andrea Ippoliti E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il duro confronto tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, i quali non se le sono mandate a dire. L’uomo ha anche confessato di averla ripensata ultimamente con rabbia, aggiungendo che l’avrebbe praticamente attaccata al muro per il modo in cui si ...

“Cosa abbiamo fatto dopo Temptation Island”. Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti rompono il silenzio : Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathalie Caldonazzo, è stato uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati della seconda edizione di Temptation Island Vip. Durante la sua esperienza nel reality delle tentazioni Ippoliti si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe Mallucci e la showgirl ha deciso di lasciare il fidanzato. “Oggi mi sento svuotata completamente, ma pronta a rinascere. – ha ammesso la showgirl in un’intervista rilasciata ...