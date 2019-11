Infarto per Tirabassi | ricoverato in ospedale

Malore per l’attore Giorgio Tirabassi - è grave : forse un Infarto : l’attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi, ha avuto un Malore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Tirabassi si sarebbe sentito male nel comune di Civitella Alfedena (L’Aquila), intorno alle ore 21, all’interno del Centro Congressi, dove doveva presentare il film “Il Grande Salto”, della casa cinematografica “Medusa”, con la partecipazione Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi e con Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola ...

Ha un Infarto in strada. Un dipendente della Croce Rossa passa di lì per caso e lo salva : È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in strada. Ma a salvare l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un dipendente della Croce Rossa, che passava di lì per caso. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede ...

Gioca con lo smartphone al buio - si ritrova cieco vittima di un Infarto oculare. Il medico : “Non è cecità permanente. E niente allarmismo : non c’entra il telefono” : Qualche secondo prima stava Giocando sullo smartphone, a letto, al buio, qualche secondo dopo si è ritrovato temporaneamente cieco. È successo a un uomo di origine cinese nella provincia di Shaanxi, come riferisce il South China Morning Post. Pare che l’uomo sia stato colpito da un “eye stroke”, ovvero un infarto oculare. Colpa dello smartphone? “L’illuminazione degli schermi possono causare problemi momentanei ma nulla di permanente. Non c’è ...

Morte improvvisa : non sempre la causa è l’Infarto - soprattutto se colpisce persone sotto i 35-40 anni : Ogni anno in Italia si verificano numerosi casi di Morte improvvisa – tra 50mila e 70mila – decessi che potrebbero essere evitati con l’intervento tempestivo di un defibrillatore automatico: lo sostiene Alessandro Cappucci, direttore della Clinica Cardiologica dell’Università Politecnica delle Marche. “Con la Morte improvvisa si ha un arresto del cuore inaspettato, che però non sempre è causato da un infarto. Se si ...

Ictus e Infarto colpiscono in silenzio - Luca Carboni : “Ho perso parenti e amici per problemi al cuore” : La campagna si chiama “Il battito del cuore“, è promossa da Bayer e il testimonial dell’iniziativa, come già nella scorsa edizione, è Luca Carboni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’idea, ha spiegato il noto cantautore, è quella di «Realizzare una mia canzone insieme a dei medici che suonano, con i quali abbiamo creato una super band. Stiamo ...

Gioca per tutta la notte con lo smartphone : un Infarto dell’occhio lo priva della vista : Perde la vista da un occhio a causa dell’eccessivo utilizzo per proprio smartphone: è accaduto ad un uomo della provincia cinese dello Shaanxi – riporta il ‘Daily Mail’ – mentre Giocava con il dispositivo. L’uomo ha utilizzato il cellulare per tutta la notte, tenendo gli occhi fissi sullo smartphone e improvvisamente la vista ha iniziato ad oscurarsi fino a non vederci più ad un occhio Il fenomeno è stato ...

Muore in casa per un Infarto improvviso lasciando il rubinetto dell’acqua aperto per tre settimane - riceve una multa da 600 euro : Un uomo è morto nella sua casa in Ontario negli Stati Uniti d’America per un improvviso infarto. Nel momento in cui l’uomo è stato colpito da un infarto stava sciacquando un bicchiere. Morendo improvvisamente, l’uomo ha lasciato il rubinetto dell’acqua aperto. Per tre settimane l’acqua ha continuato a fuoriuscire dal rubinetto perché nessuno se n’era accorto della morte dell’uomo che viveva in una villa isolata nell’Ontario. Dopo ...

Muore a dodici anni per Infarto sul bus che la porta a scuola : E’ accaduto sulla linea ‘80 in via Novara, alle 7,43 di stamattina, la bambina soffriva di una malattia non diagnosticata

Maltempo - finisce nel burrone con l’auto : riesce a risalire in strada - ma muore per Infarto : La pioggia e la fitta nebbia sono costate costate la vita ad un pensionato di Sagliano Micca, Gianpietro Varnero, 81 anni. Finito con l'auto in un dirupo, è riuscito da solo a raggiungere la strada. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi...Continua a leggere

Giovane promesso del calcio muore per un Infarto mentre sostiene un esame a scuola - shoccati i compagni di classe : Un ragazzo di soli 18 anni è morto mentre stava sostenendo un esame a scuola. Forse il troppo stress accumulato e la troppa emozione ha giocato nei confronti del ragazzo un bruttissimo scherzo. Il Giovane ha prima perso l’equilibrio, poi è cascato a terra perdendo conoscenza. I suoi compagni di classe hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo senza sortire l’effetto sperato. Il Giovane si chiamava Luke O’Brien May, era uno studente ...

Muore per i medici d’Infarto ma dopo 45 minuti riuscita e racconta “ho visto cosa ci aspetta” : Una luce intensa e mentre camminava verso di essa si sentiva felice. Queste sono le shoccanti rivelazioni di qualche anno fa di un camionista romano Tiziano S. clinicamente morto per i medici per un infarto ma dopo 45 minuti miracolosamente risuscitato. L’uomo, un camionista, al ritorno da una commessa fatta a Pescara si era sentito male e aveva capito che c’era qualcosa di grave che non andava. Fece in tempo a chiamare i soccorsi che ...

Bolzano - scoperto mentre ruba dentifricio e shampoo al supermercato : muore d’Infarto quando arriva la polizia : Ha cercato di rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo, l’hanno colto sul fatto ed è morto, stroncato da un infarto. È successo a Bolzano a un uomo di 67 anni. Il personale del supermercato MinPoli di Piazza Matteotti l’ha visto mentre si metteva in tasca i due prodotti, e il direttore ha chiamato la polizia. Un furto da pochi euro, che spesso si risolve con una semplice denuncia. All’arrivo degli agenti il 67enne ...

Ruba un dentifricio al supermercato - anziano muore d’Infarto all’arrivo della polizia : I dipendenti del supermercato lo hanno sorpreso mentre si infilava in tasca un tubetto di dentifricio e uno shampoo. Il direttore ha chiamato la polizia e quando questa è arrivata il responsabile del furto, un uomo di 67 anni che pare avesse già problemi di salute, è stato colto da infarto ed è morto. È accaduto a Bolzano, nel supermercato MiniPoli di piazza Matteotti. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. I soccorritori non hanno ...

Infarto e stile di vita : l’alimentazione e le abitudini amiche del cuore e quelle pericolose per la salute : Le abitudini di vita hanno un impatto molto importante sulla salute del nostro cuore. Come ha spiegato il professor Giulio Stefanini, specialista in Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas e docente di Humanitas University, ospite in una diretta Facebook di Obiettivo salute di Radio 24, nel 2018 una serie di nuovi studi hanno sottolineato in maniera molto forte la reale importanza delle nostre abitudini per la salute del cuore. ...