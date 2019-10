Terminator – Destino oscuro non inventa niente e copia male

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=LO4yykRtgeA Ci sono molte ragioni per essere in collera con, almeno se si ha a cuore la saga dei robot che vengono dal futuro per impedire agli umani di generare il leader che li combatterà (che poi sarebbero i primi due film). Ma tra le tante la prima è il fatto che non faccia nessuna fatica per convincere lo spettatore di non essere solo un ennesimo sequel (in realtà un reboot del terzo sequel, cioè riprende gli eventi dalla fine di2 come se gli altri film da lì in poi non fossero esistiti).si comporta come un sequel di bassa lega, di quelli che solitamente escono dritti per il mercato home video, scritto in fretta senza nemmeno quella abilità artigianale necessaria a raggiungere i livelli minimi di decenza. Lo si capisce quasi subito, nella prima sequenza d’azione, un inseguimento con un ...

