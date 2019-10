Fumo e cattivo odore dal cofano dell’auto | all’interno trova una curiosa sorpresa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ha sentitodi bruciato e ha visto deluscire daldella propria auto così ha subito accostato per vedere cosa fosse successo, convinta si trattasse di un guasto al motore. Quando però ha aperto ilhato una: all’interno, proprio sopra a batteria e motore, c’era un tappeto di erba e sterpaglie, con alcune noci. È quanto successo a Holly Persic, una signora di Pittsburgh, negli Stati Uniti, che ha raccontato la sua avventura su Facebook, come riferisce il Mirror. Inizialmente la donna ha pensato si trattasse di uno scherzo del marito poi però ha realizzato quanto era accaduto davvero: con tutta probabilità, a mettere tutte quelle noci con le sterpaglie all’interno delerano stati alcuni scoiattoli. Questi animaletti sono infatti soliti custodire le loro provviste per l’inverno, mettendole appunto in posti caldi. Solo ...

