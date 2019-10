Whirlpool | niente cessione Napoli ma protesta non si ferma

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Svolta peral fotofinish: l'azienda ritira la procedura didello stabilimento di. Due settimane fa, nell'incontro con il governo a Palazzo Chigi, la multinazionale aveva ribadito la propria posizione, programmando la chiusura della sede partenopea per il 1 novembre. Oggi il cambio di piano, annunciato su Facebook dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: "l'azienda mi ha comunicato la volonta' di ritirare la procedura di. E' un primo passo, un primo risultato che certamente ci consente di risederci a un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento".Subito dopo arriva la nota dell'azienda: la produzione di lavatrici asara' prolungata e non sara' avviata la procedura di licenziamento collettivo per lavorare ad una soluzione condivisa. Pur conndo che la situazione di mercato "rende ...

