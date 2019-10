Litigano per la pizza | bambino minaccia compagna di scuola con un coltello in mensa

Emergenza casa - da 20 anni in Cassa Depositi c’è 1 miliardo : Regioni e Comuni Litigano - i fondi restano bloccati (o spesi per altro) : Quasi 1 miliardo di euro, destinato alla realizzazione di case popolari, fermo da 20 anni sul conto corrente di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre in Italia circa 650mila famiglie sono in attesa di una casa popolare. I soldi derivano dai cosiddetti fondi ex Gescal, ovvero dai contributi versati, nel secolo scorso, da centinaia di lavoratori che aderivano al cosiddetto programma Ina-casa e che gran parte delle Regioni italiane hanno fin qui ...

Budweiser e MillerCoors Litigano da mesi per lo sciroppo di mais : Tutto è cominciato con una pubblicità trasmessa durante il SuperBowl, ma ora è diventata una storia di spionaggio industriale

Il Segreto anticipazioni : due protagonisti Litigano furiosamente per una new-entry : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: un nuovo personaggio destabilizza l’equilibrio di Onesimo e Meliton Una new–entry destabilizzerà l’equilibrio di due personaggi de Il Segreto: la pescivendola Saturna – interpretata da Amanda Marugan – metterà uno contro l’altro Onesimo Miranar e Meliton Melquiades. Inconsapevole di tutto. Non appena la donna metterà piede a Puente Viejo, i […] L'articolo Il ...

Litigano per l'affitto e il proprietario lo accoltella : arrestato un 72enne : Non pagava l’affitto. Per questo il suo proprietario di casa, un signore di 72 anni, l’ha accoltellato. È accaduto a Roma, nella zona di Porta Maggiore. Tutto è incominciato con una discussione tra i due. Al termine della quale il 72enne ha preso un coltello da cucina e lo ha conficcato nel petto dell’affittuario, che, però, è riuscito a scappare dall’appartamento e a chiamare le forze ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma e Anna Litigano per Giorgio? : Uomini e Donne, Trono Over: Anna Tedesco lancia una sfida a Gemma Galgani La prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne mostrerà vecchie ruggini tra due dame. Gemma Galgani e Anna Tedesco finiranno per sfidarsi in passerella. Una match che diventerà però il modo per tirar fuori vecchi discorsi e rancori. Il terzo appuntamento con il segmento senior della trasmissione pomeridiana di Canale5 vedrà Anna e Gemma sfidarsi in passerella sul ...

Padre e figlio Litigano perché si è otturato il bagno - quello che succede dopo è incredibile : Una discussione banale quella avuta tra Padre e figlio a causa di un gabinetto otturato. Il Padre di 53 anni, Nazeih Hammouri, di Vershire, nel Vermont, all’apice della discussione ha ucciso il figlio accoltellandolo con un cavatappi. Il ragazzo di 19 anni stava litigando con il Padre che lo accusava di aver otturato il bagno. Poiché il ragazzo non accettava questa accusa si stava ribellando fino a quando il Padre, fuori si se dalla ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 25 Settembre 2019 : Armando e Riccardo Litigano per Ida! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Over vediamo a centro studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che si contendono la stessa dama: Valentina. Ad un certo punto entra in scena una seconda dama: Debora. Ma gli animi si surriscaldano quando Ida Platano si scioglie in lacrime e si rifugia dietro le quinte. Armando abbandona le due dame per andare a supportare Ida mentre Riccardo si rifiuta di seguire la sua ex. Potete immaginare ...

Litigano per precedenza - accoltellato in strada sotto gli occhi del figlio : È successo ad Andria. La vittima stava litigando con un'altro automobilista per una mancata precedenza. Il killer è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso ad Andria, accoltellato durante una lite per una precedenza stradale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la tragedia si è consumata in via Corato, nella città pugliese. Sembra che il 28enne fosse in macchina con la moglie e i figli, quando una ...

Roma - le mendicanti gobbe Litigano per la piazza. Prima le parole - poi il bastone e la schiena si raddrizza : La pagina “riprendiamoci Roma” ha proposto un video ripreso per le vie del centro di Roma. Protagoniste della scena due mendicanti che, scalze, vestite di cenci neri e gobbe si aggirano tra i turisti a caccia di offerte. Le due donne si affrontano Prima verbalmente, poi passano alle bastonate e mostrano subito un’agilità decisamente poco in linea con il loro aspetto. Il commento sulla pagina è volutamente ironico: ...

Due fratellini Litigano per chi deve occupare il posto migliore per vedere la tv - cosa accade dopo è sconvolgente : Due fratellini, lasciati da soli a casa, volevano vedere la tv. Hanno iniziato a litigare per chi avrebbe potuto occupare il posto migliore per vedere la tv e, dopo che ognuno ha provato a far prevalere inutilmente le proprie ragioni, il ragazzino più grande di 13 anni ha preso il fucile del papà e ha sparato in testa al fratellino di 10 anni. I due bambini che normalmente rimanevano da soli a casa hanno dovuto affrontare una situazione più ...