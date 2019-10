Non si vive solo di antisalvinismo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il voto dell’Umbria riverbera una luce sinistra sul governo e sulla maggioranza giallo-rossa. Infierire appare troppo facile e anche un po’ meschino. Ma tirare avanti come se niente fosse fa parte di un lusso che non abbiamo più. Dunque, forse il disastro umbro può aiutare a capire come si disegna una rotta diversa per tutta quella parte di Paese (e di politica) che non vuole consegnarsi a Salvini e ai suoi cari.Già, Salvini. Il tema appare soprattutto questo. L’incubo di una vittoria leghista ha fatto sì che si allestisse in tutta fretta un’ammucchiata governativa capace di mettere insieme il giallo e il rosso, il populismo e l’establishment, il Pd e i suoi scissionisti, insomma tutto e il suo contrario. Nel nome dell’imperturbabile Conte, assurto a icona dell’opposto di sé stesso.Bene, forse è arrivato ...

