Ciclismo | Chris Froome | ‘Correre e vincere sono due livelli molto diversi’

Ciclismo - Chris Froome : “Non è detto che io ritorni ai livelli di prima” : Chris Froome sta tornando in bici dopo il brutto incidente che ha interrotto bruscamente la sua stagione, e secondo quanto scritto da Cyclingews.com, il britannico fatica ancora a camminare bene. Allo stesso sito Froome ha rilasciato un’intervista nella quale parla del suo rientro e della prossima stagione. Così l’alfiere del Team Ineos: “Sicuramente posso andare in bicicletta meglio di quanto possa camminare al momento. ...

Ciclismo - Chris Froome : “Sarò in forma a febbraio. Voglio il quinto Tour de France - punto alle Olimpiadi” : Chris Froome non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattro Tour de France ...

Ciclismo - Chris Froome non correrà il Criterium di Saitama. Rinviato il rientro in gara : “Non sono ancora al top” : Chris Froome non parteciperà al Criterium di Saitama contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi. Il britannico sarebbe dovuto tornare in gara a cinque mesi di distanza dal bruttissimo incidente al Giro del Delfinato, ieri si era cimentato nella ricognizione del percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sembrava tutto pronto per il suo reale rientro in gara ma il vincitore di quattro Tour de France non sembra ancora in perfette ...

Ciclismo - Chris Froome finalmente torna a gareggiare : il britannico parteciperà domani al Criterium di Saitama : Quattordici settimane dopo l’incidente avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Delfinato, Froome torna in gara al Criterium di Saitama Chris Froome è pronto a tornare in sella alla sua bici per una gara vera e propria, lo farà domani in Giappone partecipando al Criterium di Saitama. AFP/LaPresse A quattordici settimane dal tremendo infortunio avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Critérium du Dauphiné, ...

Ciclismo - Chris Froome torna in gara dopo il terribile incidente! Criterium di Saitama - prima test sul percorso olimpico al Fuji : Chris Froome è pronto per tornare in gara a cinque mesi di distanza dal brutto incidente rimediato durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il britannico cadde a terra rovinosamente procurandosi diverse fratture e vedendosi costretto anche a una lunga degenza in ospedale caratterizzata da una complessa operazione. Il vincitore di quattro Tour de France si è rimesso in forma con grande caparbietà e si rimetterà in gioco al ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

Ciclismo - Chris Froome : “Percorso del Tour spietato - sarà battaglia. Il recupero procede bene” : È sicuramente l’uomo più atteso. Dopo la bruttissima caduta al Delfinato, che ha messo fine alla sua stagione, con il rischio di compromettere anche la carriera, Chris Froome ha sicuramente puntato tutto sul 2020 e con precisione sul Tour de France. Oggi il plurivincitore della Grande Boucle era presente a Parigi alla presentazione dell’edizione numero 107. Le sue parole ai microfoni di CyclingPro.net: “È un percorso spietato ma va ...

Ciclismo - Chris Froome : “Egan Bernal ha detto che mi aiuterà al Tour de France 2020” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com Chris Froome, alla ricerca del quinto successo nel GT transalpino dopo quelli ottenuti nel 2013, 2015, 2016 e 2017, che ha affermato come Egan Bernal, vincitore nel 2019, gli abbia offerto il suo aiuto per raggiungere l’obiettivo il prossimo anno. “Devo essere il più forte. Se è Bernal il più forte, allora sarò felice se vince, perché è ...

Ciclismo - Chris Froome torna in gara a 5 mesi dal terribile incidente! Appuntamento al Criterium di Saitama : Clamoroso recupero lampo di Chris Froome: a meno di cinque mesi di distanza dalla gravissima caduta subita durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, il britannico è pronto per tornare in gara! Il vincitore di quattro Tour de France parteciperà al Critérium di Saitama che andrà in scena il prossimo 27 ottobre, Appuntamento giapponese per il keniano bianco che sta cercando di rimettersi in forma per il prossimo anno dove ...

Ciclismo - Chris Froome : “Torno in gara a fine anno e mi preparo per Tour ed Olimpiadi del 2020” : Dopo il brutto incidente patito nel corso del Critérium du Dauphiné a giugno, Chris Froome ha affermato in un’intervista a CyclingNews.com che tornerà a correre al Criterim di Saitama a fine ottobre. Il ciclista britannico punta a risalire in bici per essere in piena forma nel 2020. Froome sarà in gara nel finale di questo 2019: “Sarebbe bello poter fare alcuni di quegli eventi post stagionali che di solito ...

Ciclismo – Chris Froome dolcissimo sui social nonostante il duro stop : “stare a casa ha avuto i suoi vantaggi” [FOTO] : Chris Froome e la dolce dedica ai figli: il ciclista britannico guarda il lato positivo dopo il terribile infortunio di qualche mese fa Estate difficile per Chris Froome: il britannico del Team Ineos sta lavorando sodo per recuperare la forma dopo la spaventosa caduta di qualche mese fa nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Un’estate trascorsa ad allenarsi e ad osservare i suoi colleghi sfidarsi al Tour de ...

Ciclismo : Chris Froome torna ad allenarsi in pista a dieci settimane dal suo incidente : Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda è sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter ...