Aggressione alla troupe di Striscia la Notizia | notificata misura cautelare per i tre

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di sabato 26 ottobre 2019) Pescara - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo hanno notificato una ordinanza applicativa didell’obbligo di presentazionePolizia Giudiziaria nei confronti dei tre responsabili dell’televisiva diladel 26 settembre scorso. Sono GS 29enne, ADR 40enne e RD 44enne, tutti titolari di precedenti anche specifici, residenti nel quartiere di Rancitelli. Nel pomeriggio del 26 settembre u.s, i militari del Nucleo Investigativo erano intervenuti in Via Tavo, traendo in arresto una residente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; proprio mentre la donna veniva portata in caserma, familiari e conoscenti avevano cominciato a inveire contro gli operatori televisivi che stavano girando un servizio per documentare le dinamiche socio-criminali del quartiere. Ne conseguiva l’ulteriore crescente ...

