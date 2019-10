Spoiler UPAS al 1° novembre | Vittorio rivedrà la sua amata | Diego ha un ricordo improvviso

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nelle prossime puntate della soap Un Posto al Sole, dal 28 ottobre al 1°, continuerà la vicenda dell'avvocato Aldo Leone, investito da un'auto in corsa e attualmente in ospedale in condizioni gravissime. L'identità del colpevole non è ancora stata rivelata, ciò nonostante, attualmenteè il sospettato numero uno ed è stato arrestato dopo i controlli della polizia sulla sua auto. Nel tentativo di salvarlo, Niko e Susanna prederanno le sue difese. Tuttavia, undel giovane Giordano potrebbe dare una svolta all'intera faccenda., che nelle precedenti puntate stava cercando di capire perché Alex ha deciso di lasciarlo, avrà l'occasione di poter rivedere la sua ex fidanzata, anche se dovrà fare i conti con un inganno da parte della piccola Mia, mentre la situazione tra Marina e Fabrizio si farà sempre più intima. Infine, la cena in famiglia di Serena e ...

