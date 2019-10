Landini:evidenti le difficoltà di Roma

Lo sciopero adelle società partecipate proclamato per venerdì 25 "parte dal fatto che è sotto gli occhi di tutti come quelle aziende non stiano funzionando e c'è una responsabilità anche del Comune nel non affrontare, insieme ai sindacati, un problema molto serio che riguarda una politica per la gestione dei rifiuti". Così il segretario generale della Cgil,, a margine di un convegno alla Lumsa."Sarebbe utile -ha detto - che il Comune accetti di discutere con le organizzazioni sindacali e i lavoratori".(Di mercoledì 23 ottobre 2019)