WWE 2K20 disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 22 ottobre 2019)2K ha annunciato che WWE®, l’ultima iterazione della celebre serie di giochi sulla WWE, è orain tutto il mondo per sistema digitale di intrattenimento PlayStation®4, dispositivi della famiglia Xbox One tra cui Xbox One X, e per PC Windows. Con tantissime Superstar, Leggende e Hall of Famer WWE, insieme ai più grandi fenomeni dell’NXT, WWEoffre un’entusiasmante esperienza di gioco e tantissimi tipi di match diversi per dare ai giocatori l’opportunità unica di vestire i panni di un vero fenomeno della WWE. WWEcomprende la modalità tutta al femminile 2K Showcase: The Women’s Evolution, la possibilità di affrontare La mia CARRIERA e i nuovi match Mixed Tag nei panni di Superstar di entrambi i generi, la nuova Torre 2K: Roman’s Reign basata sulla leggendaria carriera di Roman ...

