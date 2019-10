F1 | Sebastian Vettel | “In Messico si va molto veloci ma la vettura è molto difficile da

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 22 ottobre 2019)e Charles Leclerc si apprestano a vivere il fine settimana che condurrà la Ferrari e tutto il circus della F1 al Gran Premio del, che si correrà domenica. Queste le dichiarazioni dei ferraristi riprese dall’ANSA. Così il tedesco della Ferrari: “Negli scorsi anni siamo sempre stati competitivi inanche se la Red Bull lo è stata di più. Siamo tuttavia fiduciosi di potercela giocare. Il fatto di gareggiare a oltre 2000 metri ha un forte impatto, usiamo la configurazione a massimo carico aerodinamico ma l’aria è talmente rarefatta che l’effetto che otteniamo in termini di efficienza è minimo. Si vama lada gestire in curva“. Il monegasco invece ama questa pista per la sua conformazione: “Questo circuito mi piace, anche per via dei muretti che sono semprevicini e a me come ...

