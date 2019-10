Dopo polemiche torna nome "Alto Adige"

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un disegno di legge ad hoc per modificare l'articolo 1 della legge europea. II termine "Provincia di Bolzano" sarà sostituito con "". Il ddl arriverà in consiglio provinciale nella sessione di fine novembre. Lo ha annunciato il governatore Kompatscher,le aspredei giorni scorsi. "Si è trattato di un'incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio-ha dichiarato-non si è mai voluto abolire la parolache resterà sempre come riferimento geografico"(Di martedì 22 ottobre 2019)