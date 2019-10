Web tax 2020 | cos’è | chi colpirà | come funziona | ultime novità

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla plastica e da Webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...

L’Italia si unisce alla battaglia mondiale per la Web tax : Dopo vari tentativi falliti a livello nazionale e internazionale, il governo Conte prova a far pagare un’imposta a grandi aziende come Amazon e Google. Leggi

Dai pagamenti alla Web tax - le misure digitali della manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

Così la Web tax inizia a pagarla l’e-commerce. Lezioni francesi : Roma. Non c’è certezza per le società digitali in Italia. Il ministero dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando giovedì dall’Ecofin in Lussemburgo, e come già anticipato, ha detto che l’Italia applicherà una web tax sulle multinazionali digitali a partire dal prossimo anno. L’Italia sembra volere p

Per la nuova Web tax pagamento in base alla dichiarazione Iva : Meccanismo semplificato con l’autoliquidazione per non ripetere il flop del 2018 e blindare 600 milioni di gettito. Ultime limature su aliquota e limite minimo di fatturato in Italia

Web tax - dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

Digital Tax - cos'è la tassa sui colossi Web/ Lotta anti-evasori vs Google-Fb-Amazon : Digital Tax, che cos'è la tassa contro i giganti del web, Google, Amazon, FB e non solo,: l'aliquota, la Lotta del Governo e l'attuazione della Manovra

Web tax - dal primo gennaio entrerà in vigore in Italia l’imposta per i giganti digitali : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l'entrata in vigore della cosiddetta web tax dal prossimo 1 gennaio 2020. "Non vogliamo solo la Digital Tax Italiana, ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale", ha detto il ministro al termine dell'Ecofin in Lussemburgo. L'Ocse, nel frattempo, lancerà una proposta di tassa digitale globale al G20 di Washington previsto per la prossima ...

Netflix dà una lezione ai governi per una Web tax non punitiva : Roma. L’annuncio di Reed Hastings, ceo di Netflix, che l’azienda aprirà uffici e inizierà a pagare le tasse in Italia in base al fatturato nel nostro paese, può rappresentare la svolta nella guerra fiscale tra i cosiddetti colossi del web ed i maggiori paesi europei. Tra le principali “WebSoft” (Sof

Tutti la vogliono ma nessuna la applica : ecco la Web tax nell’Ue : In Francia c’è la legge. In Italia anche, ma mancano i decreti attuativi. Solo annunci in Gran Bretagna e Spagna. Veto in Commissione Europea

Gualtieri : Web tax in Italia dal primo gennaio : La misura è pronta, mancano i decreti attuativi. Manca un accordo per un’imposta europea, anche Spagna, Austria e Francia hanno approvato una legge nazionale. L’Ocse: serve una regola globale, porteremo una proposta al G20 di Washington

G20 al lavoro sulla digital tax ai big del Web : ecco come funzionerà : Quattro linee direttrici per quella che dovrebbe essere «la più grande revisione della fiscalità internazionale»: dalle soglie di fatturato all’indice «presenza significativa» nello Stato

Manovra - Gualtieri : “Italia in prima fila in lotta a evasione”. E sulla Web tax : “Via il 1 gennaio” : “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della Manovra”: lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin. La misura “c’era ma non operativa”, ha spiegato Gualtieri, precisando che “non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano ...

Cos'è la "digital tax" sui colossi del Web in vigore da gennaio e quanti soldi porterà allo Stato : Tra i tanti provvedimenti economici annunciati dal Governo giallorosso e poi ritirati, smussati o “rimodulati”, l’unico che al momento pare certo è la web (o digital) tax. Almeno stando alla sicurezza con cui il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lo ha annunciato: “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della ...