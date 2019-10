Stefano Cucchi | la sua storia dall’arresto e la morte fino ai processi

Stefano Cucchi : La7 ricorda il caso riaprendo il proprio archivio : Stefano Cucchi Molto più che un caso di cronaca. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 in circostanze controverse, ha colpito l’opinione pubblica ed è ancora oggi oggetto di dibattimento giudiziario. A dieci anni dalla drammatica vicenda, e a poco meno di un mese da due attese sentenze, La7 ricorderà il giovane geometra romano con uno speciale in onda domenica 20 ottobre a partire dalle ore 14 e fino alle 18. La rete di ...

Caso Cucchi - il legale della famiglia di Stefano : “Temiamo che continuino i depistaggi” : L'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, è tornato a parlare del "rischio dei depistaggi, che sono iniziati nel 2009, ma sono poi continuati nel 2015 e anche nel 2018. E noi temiamo che continuino ancora" sul Caso di Stefano, a meno di una settimana dal decimo anniversario della sua morte. Ilaria Cucchi: "Chiedo solo rispetto per mio fratello".Continua a leggere

Stefano Cucchi - al Memorial per il decennale della scomparsa ho visto un’umanità in marcia : Quanta umanità si è ritrovata alla due giorni del Memorial Stefano Cucchi, nel decennale della sua scomparsa. Nessuna delle associazioni per i diritti umani è voluta mancare. Ma anche tante tante altre. Non le nomino tutte perché farei sicuramente torto a qualcuna dimenticandomela. L’abbraccio delle varie delegazioni della Fiom, dei bellissimi lavoratori della Lamborghini, degli ultras dell’Atalanta da sempre vicini a Giovanni e Rita. La mano ...

Stefano Cucchi - Carlo Giovanardi non si pente : «Quali scuse? Ho sempre detto la verità». Scalfarotto : «Dovrebbe tacere» : Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa ad Ilaria Cucchi e alla sua famiglia. Neppure dopo la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nell?ultima udienza sul...

Dieci anni senza Stefano Cucchi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...

Ilaria Cucchi - dieci anni senza Stefano : «Mi sembra ieri - eppure non ricordo più la sua voce» : Ilaria Cucchi ha 45 anni. Ha un lavoro (il suo studio amministra condomini). E ha due figli. Ma da dieci anni non ha più suo fratello: Stefano, è morto a 31 anni all?ospedale...

Ilaria Cucchi - lettera aperta su Leggo al fratello Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Cucchi - l’ultima lettera di Stefano la sera prima di morire : “Puoi fare qualcosa per me? Rispondimi”. Il legale Anselmo : “Voleva vivere” : L’ultimo appello, la sera prima di morire, scritto in una lettera. Firmato Stefano Cucchi. “Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me, per favore rispondimi“. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, dove si svolge il processo Cucchi bis, è stato l’avvocato della famiglia del geometra romano, Fabio Anselmo, a mostrare la missiva che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di perdere la vita. Una lettera indirizzata a ...

Cucchi - mostrata la lettera scritta da Stefano la sera prima di morire : “Per favore rispondimi” : Nel corso del processo Cucchi Bis l'avvocato Fabio Anselmo ha mostrato nell'aula bunker di Rebibbia la lettere che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di morire, indirizzandola a Francesco, uno degli operatori del Ceis, che aveva frequentato per uscire dal tunnel della droga: "La grafia è quella di una persona fortemente sofferente. Ne siamo entrati in possesso in modo rocambolesco".Continua a leggere

Processo Cucchi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

Cucchi - il Pm : "Stefano perse 6 kg in 6 giorni. Depistaggio scientifico" : Il Pm Giovanni Musarò ha tenuto oggi la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise nell'ambito del processo bis sul caso della mote di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009. Il magistrato ha così cominciato il suo discorso:"Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti ...

