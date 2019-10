Ucciso a colpi di pistola dal fratello minore | dramma nella notte

Milano - Ucciso in auto nel box di casa : freddato con diversi colpi di pistola : Il cadavere di un uomo di 63 anni, Donato C., italiano, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un...

Milano - cadavere di un uomo in un auto nel box di casa : Ucciso con diversi colpi di pistola : Il cadavere di un uomo di 63 anni, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul...

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista Ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Tragedia ad Amsterdam : il calciatore olandese Kelvin Maynard Ucciso a colpi d’arma da fuoco : Calcio olandese sotto shock: Kelvin Maynard ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte ad Amsterdam Arriva dall’Olanda una notizia shock: un calciatore olandese è stato ucciso nella notte a colpi d’arma da fuoco. Stiamo parlando di Kelvin Maynard, 32enne olandese originario del Suriname, giocatore del Quick Boys: l’uomo, che si trovava nella sua auto ad Amsterdam, è rimasto gravemente ferito dai colpi d’arma ...

Agguato a Bari : 39enne Ucciso per strada a colpi d’arma da fuoco : Un uomo di trentanove anni è stato ucciso attorno alle 21:30 di mercoledì sera in un Agguato a Bari nel quartiere periferico di San Pio. La vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada. Sul posto è intervenuto il 118: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.Continua a leggere

Brindisi - 19enne Ucciso sotto casa - il padre si sfoga su Facebook : 'Colpito alle spalle' : Non si dà pace Piero Carvone, il papà di Giampiero, il 19enne che nella notte del 10 settembre scorso è stato assassinato brutalmente al rione Perrino di Brindisi. Al momento non si conosce il movente del delitto, né quante fossero le persone che hanno agito. L'uomo su Facebook si chiede perché l'autore del misfatto ha usato così tanta cattiveria contro suo figlio. Come si ricorderà infatti, il giovane è stato raggiunto da almeno tre colpi ...

Brindisi - giovane Ucciso da tre colpi d'arma da fuoco alla testa sotto il portone di casa : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa (10 settembre) a Brindisi, precisamente al quartiere Perrino, dove un giovane ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso da tre colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito in testa. Il Carvone quando è stato raggiunto dai proiettili, partiti da una pistola calibro 7,65, si trovava sotto il portone della propria abitazione, situata quest'ultima in via Tevere. Sul posto si è ...

Brindisi - 19enne Ucciso a colpi pistola : 9.15 Un 19enne è morto in ospedale dopo essere stato ferito alla testa da almeno tre colpi di pistola. E' avvenuto nella notte a Brindisi, nel rione Perrino. Il giovane aveva precedenti penali per furto. Soccorso dagli operatori del 118e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è deceduto subito dopo. Sul delitto ha avviato le indagini la Squadra mobile della questura.