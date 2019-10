Auto | la crisi non risparmia Renault Ko in Borsa Al via il tavolo al Mise

L’ipocrisia del nuovo governo sull’Autonomia differenziata : La Nota di aggiornamento al Def appena licenziata dal governo contiene un elenco di ben 22 disegni di legge da varare quali “collegati alla decisione di bilancio” per il triennio 2020-2022.Tra questi, ce n’è uno che dovrebbe recare “interventi per favorire l’autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l’eliminazione delle diseguaglianze economiche e ...

Industria : Bonomi - ‘crisi Automotive rischia di diventare vera crisi Italia’ (2) : (AdnKronos) – Bonomi individua nella crisi dell’automotive un grande rischio, soprattutto per “le migliaia di imprese italiane e di occupati” nel settore. “Serve – dice – un colpo di reni per riprendere a spron battuto i dossier Industriali trascurati dall’Italia nell’Unione Europea. A cominciare dall’automotive, e della dislocazione in corso in altri paesi europei di importanti ...

Crisi di governo - M5s-Pd : «Passi avanti su inceneritori e Autostrade». Grillo : «È un’occasione unica» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

La crisi dell'Auto : La crisi si sta consumando a colpi di fotografie. Molte di esse, durature, campeggiano per ore e giorni sulle home page dei principali siti o si cristallizzano sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani. Rappresentano i leader all’interno delle loro auto blu o non blu.Dopo l’ampia requisitoria inedita del presidente del Consiglio contro il suo vice (cosiddetta “sassolini dalle scarpe”), un mix di paterno ...

Crisi di governo - M5s cAuto a prova dialogo con Pd. Di Maio e Conte riferimenti : E' stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'e' chi sostiene che si tratti della quasi totalita' degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. In queste ore, il segretario ...

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Crisi - Unterberger (Autonomia) : “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a fare la spesa in Austria” : Se non si riesce a evitare l’aumento dell’Iva “la nostra popolazione che vive in Alto Adige potrebbe andare a fare la spesa in Austria“. Lo ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie del Senato, parlando dopo aver incontrato Mattarella L'articolo Crisi, Unterberger (Autonomia): “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a fare la spesa in Austria” proviene da Il Fatto ...

Crisi - Bonino : “Serve governo Autorevole del fare ma anche del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza” : “Serve un autorevole governo del fare e del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza”. Lo ha affermato Emma Bonino, al termine dell’incontro della delegazione del Gruppo Misto del Senato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Più Europa si riserva ogni valutazione”, ha aggiunge Bonino, che ha chiesto provvedimenti per quanto riguarda le regole per la raccolta delle firme per le liste, ...

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - Unterberger (Autonomie) : “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” : Il Gruppo delle Autonomie del Senato è disponibile ad appoggiare un governo Conte bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd. Lo ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinaleù L'articolo Crisi di governo, Unterberger (Autonomie): “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

