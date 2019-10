De Laurentiis ha ragione su tutta la linea

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Andiamo dritti al punto. Il presidente Deha sciolto l’incantesimo di qualche fattucchiera che abita alle falde del Vesuvio che ha ammorbato il clima, stravolto i sentimenti, ha spento i sorrisi e le speranze. Mai vissuto un clima del genere. Con decine di scribacchini, candidati analisti, falliti allenatori e direttori sportivi, tecnici e analisti che hanno ammorbato queste settimane di avvio di tutto, dando per spacciato il Napoli. In crisi per aver sbagliato la campagna acquisti e addirittura per essersi affidato a mister Ancelotti. Addirittura questo mondo di pseudogiornalisti spara che Ancelotti e De Laurentis se potessero se le suonerebbero di santa. Carletto starebbe con le valigie pronte. Andassero a quel Paese tutti insieme e per sempre. È come quelli che parlano di collusioni e complicità delle istituzioni scordandosi che i cattivi stanno da una parte e che ...

