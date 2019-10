Besate | bus carico di bambini finisce fuori strada | 7 feriti lievi

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Un autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti con circa 40 passeggeri tra cui alcunitra i 10 e i 12 anni a bordo è uscito disulla statale 527 all'altezza di(Milano). Sette persone tra adulti esono state portate in ospedale concontusioni. Lo rende noto il 118. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30. I soccorritori hanno comunque dichiarato "la maxiemergenza" proprio per l'alto numero dei coinvolti, e non dunque per la gravità dell'accaduto.

fattoquotidiano : Milano, un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate: “Tutti in buone condizioni”. Areu dichiara maxiemergenza - SkyTG24 : Besate, bus carico di bambini finisce fuori strada: stanno tutti bene - giato : certo che non è un gran momento per i trasporti pubblici... e non solo a Roma -